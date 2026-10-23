CSP-MG promove Seminário de Saúde Suplementar com presença da FenaSaúde e ANS

Encontro, realizado em Belo Horizonte, discutiu rumos, desafios e tendências do setor

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizou, no dia 21 de outubro, o Seminário de Saúde Suplementar. O evento, sediado no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, reuniu corretores de seguros, lideranças e especialistas para um debate estratégico focado na evolução da assistência à saúde no Brasil.

A abertura oficial foi conduzida pelo conselheiro consultivo da instituição, Landulfo de Oliveira Ferreira Júnior, que deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância do encontro para o mercado.

Na sequência dos trabalhos, a assessora na Diretoria de Desenvolvimento Setorial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Mirella Amorim, trouxe reflexões profundas sobre a mudança de paradigma na regulação e na assistência, ressaltando a necessidade de superar o modelo puramente reativo.

“Durante muito tempo, nos perguntamos como o sistema poderia financiar mais procedimentos e atendimentos. E hoje, me parece que a pergunta central que está posta. Nem é tanto como o sistema pode ser capaz de absorver novos procedimentos, novas tecnologias, mas, sim, como produzir mais saúde”, ponderou.

A especialista pontuou ainda o papel central da Atenção Primária à Saúde.

Já a diretora de Regulação Assistencial da FenaSaúde, Hellen Harumi Miyamoto, abordou as transformações estruturais em curso no país. Ela destacou que o setor lida com um novo perfil demográfico e epidemiológico, marcado pelo envelhecimento populacional e aumento de doenças crônicas, o que exige acomodar novas necessidades de cuidado prolongado em meio a um desequilíbrio no pacto intergeracional.

Miyamoto também pontuou os desafios da transição tecnológica voltada à organização do processo assistencial, enfatizando a responsabilidade compartilhada entre os entes do setor e os eixos de atuação prioritários da entidade para os próximos anos.

“É um sistema que possui responsabilidades distintas, mas desafios compartilhados. A agenda institucional da FenaSaúde para os próximos três anos é focada em quatro eixos: integração de dados, acesso, tecnologias e integridade”.

Ela acrescentou que os pilares consistem em integrar informações e jornadas de cuidado, ampliar o uso seguro de tecnologias e serviços, aprimorar o acesso qualificado e fortalecer a governança e a transparência do setor.

Após as apresentações, deu-se início ao painel de debates, que foi mediado pelo executivo Alexandre Franco, da benemérita Nexyun. O debate contou com a participação das palestrantes, além do executivo Gabriel Moreira, representando o SindSeg MG/GO/MT/DF, e Jefferson Chadid de Oliveira, vice-presidente do Sincor-MG.

Em pauta, temas cruciais como a expansão da telemedicina, modelos alternativos de cuidado, desafios da sustentabilidade atuarial e a integração entre operadoras, corretores e prestadores de serviços.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, avalia que o seminário cumpriu seu papel de unir diferentes visões do ecossistema de saúde suplementar em prol do desenvolvimento do setor.

“O alto nível dos debates promovidos confirma a urgência de discutirmos caminhos sustentáveis e inovadores para a assistência à saúde. O CSP-MG continuará firme em sua missão de criar espaços qualificados de convergência técnica, orientando e fortalecendo a atuação dos corretores e profissionais do nosso mercado”, finaliza Mello.

Foto: Evento reuniu representantes da FenaSaúde, ANS e lideranças do mercado