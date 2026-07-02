Congresso Brasileiro de Atuária ultrapassa 450 inscritos e reforça papel estratégico da profissão no Brasil

O 15º Congresso Brasileiro de Atuária (CBA), considerado o maior encontro da ciência atuarial no país, já ultrapassou a marca de 450 inscritos. Promovido pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), o evento será realizado nos dias 13 e 14 de agosto de 2026, no Windsor Barra Hotel.

Com o tema “Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira”, o congresso reunirá profissionais, pesquisadores, executivos, representantes de órgãos reguladores e lideranças do mercado para discutir os desafios e as oportunidades que moldam o futuro da profissão.

Em sua 15ª edição, o CBA reforça a relevância de uma carreira que ganha cada vez mais espaço em setores decisivos para o país, como seguros, previdência, saúde, finanças e gestão de riscos. Desde 1994, o Congresso Brasileiro de Atuária vem se consolidando como um dos principais espaços de atualização técnica, troca de conhecimento e fortalecimento da atuação profissional no Brasil.

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Atuária, Giancarlo Germany, o número de inscritos demonstra a importância crescente do evento e da própria profissão diante das transformações do mercado.

“Ultrapassar 450 inscritos antes da realização do Congresso mostra que o mercado reconhece a necessidade de discutir, com profundidade, os desafios que envolvem risco, dados, tecnologia e inteligência artificial. O atuário tem um papel cada vez mais relevante nas decisões que impactam empresas, instituições e a sociedade. O 15º CBA será um espaço essencial para fortalecer essa visão e preparar os profissionais para os próximos anos”, afirma o presidente do IBA, Giancarlo Germany.

A programação foi estruturada para oferecer uma visão ampla sobre os desafios contemporâneos da área. Segundo Priscila Portal, diretora de Perícias Atuariais do IBA e integrante da comissão organizadora, o congresso busca ampliar o olhar dos participantes sobre as transformações que já estão em curso.

“A expectativa é proporcionar aos participantes uma visão ampliada sobre os rumos da profissão diante de um cenário cada vez mais orientado por dados, tecnologia e complexidade regulatória. Além de estimular uma reflexão sobre o posicionamento do atuário como agente estratégico na sociedade brasileira”, destaca Priscila Portal, diretora de Perícias do IBA.

Durante os dois dias de evento, os congressistas terão acesso a palestras, painéis e debates com especialistas nacionais e internacionais. A programação também promoverá conexão direta com os principais agentes dos mercados de seguros, previdência, saúde e finanças, além de aproximar os participantes de representantes de entidades reguladoras e fiscalizadoras.

O 15º CBA também dará destaque às competências que serão exigidas do atuário nos próximos anos. A proposta é discutir não apenas a evolução técnica da profissão, mas também a capacidade de interpretar dados, avaliar cenários complexos, apoiar decisões estratégicas e contribuir para a sustentabilidade econômica e social do Brasil.

Com mais de 450 inscritos, o Congresso Brasileiro de Atuária confirma a sua força como ponto de encontro para quem deseja compreender os novos caminhos da profissão e participar das discussões que irão impactar o futuro do setor.

Serviço

15º Congresso Brasileiro de Atuária

Tema: Risco, Dados e Inteligência: o Papel Estratégico do Atuário na Sociedade Brasileira

Data: 13 e 14 de agosto de 2026

Local: Windsor Barra Hotel

Realização: Instituto Brasileiro de Atuária

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e tem como objetivo principal incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária. Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA). Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito da IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).