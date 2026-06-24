Circuito da Longevidade Bradesco chega a Campinas, a cidade que mais realiza corridas de rua no interior do Estado

O Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta: Circuito da Longevidade Bradesco Seguros

Campinas recebe no dia 28 de junho a quarta etapa do Circuito da Longevidade Bradesco, no Parque Arautos da Paz, um lugar referência para a comunidade local para a prática de esportes e atividades de lazer. A iniciativa promove umdia de celebração à vida ativa e saudável, reunindo pessoas de todas as idades em percursos de 5 e 10 quilômetros, que podem ser feitos em formato de corrida. Segundo informações da Federação Paulista de Atletismo, Campinas é a cidade que mais promove corridasde rua no interior do país e, esse ano terá um crescimento de 11% em relação ao ano passado. As inscrições podem ser realizadas no site: www.runningland.com.br/longevidade-campinas-2026.

A arena do evento contará com ativações para o público, como uma aula de alongamento antes da largada, às 7h, e uma animada aula de zumba após a corrida, além de um painel de fotos para registros especiais. Ao longo do percurso, os participantes terão à disposiçãopontos de hidratação com distribuição de água. Na dispersão, serão oferecidos água e isotônicos.

“Promover iniciativas que incentivem hábitos saudáveis, o bem-estar e a prática de atividades físicas faz parte do nosso compromisso com a qualidade de vida da população. Em Campinas, assim como em diversas cidades do Brasil, o Circuito da Longevidade reforçaa importância do envelhecimento ativo e da convivência entre diferentes gerações”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criado em 2007 pelo Grupo Segurador, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil pessoas ao longo de sua história e integra um conjunto de ações da companhia voltadas à promoção do envelhecimento ativo e do bem-estar em todas as fases da vida. Entreessas iniciativas, destacam-se o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade (vivaalongevidade.com.br), com conteúdo para quem busca envelhecer com saúde e qualidade de vida.

Ao longo de 2026, o Circuito passará por sete cidades brasileiras: São Paulo e Campinas (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS), consolidando-se como uma das mais tradicionais iniciativas esportivas do país dedicadaà promoção da longevidade e do bem-estar. O projeto é apresentado junto ao Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte.

Serviço:

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – Campinas

Data: 28/06/2026

Local: Praça Arautos da Paz – Rua Vital Brasil, s/nº, no bairro Taquaral, Campinas – SP

Distâncias: 5Km e 10Km

Horário da largada: 7h

Valor do Kit: consulte opções de kits no site

Retirada do Kit: Dias 26 e 27 de junho, a partir das 10h, na Decathlon Campinas (Trevo da Rodovia Dom Pedro 1 km 129 s/n – Jardim das Palmeiras – Campinas)

Patrocinadores: Bradesco Seguros

Organizador:Instituto Educare

Comercializadora: Norte Marketing Esportivo

Site oficial: www.runningland.com.br/longevidade-campinas-2026