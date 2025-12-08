Celebração dos 15 anos do CSP-MG é marcada por emoção e homenagens

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) celebrou os 15 anos de atuação no setor com um evento especial de confraternização, realizado no dia 4 de dezembro, no Automóvel Clube de Minas Gerais, em Belo Horizonte. O encontro reuniu representantes das beneméritas mantenedoras da entidade, associados, integrantes da diretoria, autoridades e lideranças do mercado segurador, em um ambiente de comemoração, reconhecimento e fortalecimento institucional.

A programação teve início com o discurso de boas-vindas do presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello, que destacou o papel das parcerias para o desenvolvimento contínuo do setor e a integração promovida pelo Clube entre empresas, profissionais, entidades e agentes do mercado. “Somos muito gratos às nossas beneméritas. Nada do que realizamos ao longo desses 15 anos teria sido possível sem o apoio permanente dessas empresas e instituições. E seguimos firmes no propósito de integrar, aproximar e fortalecer o ecossistema de seguros de pessoas em Minas Gerais e no Brasil”, afirmou.

Na sequência, o diretor Maurício Tadeu Barros Morais apresentou uma retrospectiva das ações desenvolvidas em 2025, ressaltando o amadurecimento institucional da entidade e o impacto de suas iniciativas no setor. “Foi um ano de entregas importantes, de aproximação com novos públicos e de consolidação das nossas frentes de atuação. Seguimos fortalecendo o mercado e conectando pessoas”, observou.

Após os discursos, os convidados assistiram ao vídeo comemorativo dos 15 anos do CSP-MG, que resgatou momentos marcantes dessa trajetória e homenageou quem contribuiu para o desenvolvimento do Clube.

Durante a cerimônia, ainda foram entregues placas às beneméritas que celebraram importantes marcos de fundação em 2025: Capemisa Seguradora (65 anos), MBM (75 anos), Porto (80 anos), SulAmérica (130 anos) e SindSeg MG/GO/MT/DF (75 anos). A presidente do SindSeg, Andréia Padovani, agradeceu o reconhecimento e reforçou a parceria com o CSP-MG. “Ninguém faz nada grande sozinho, como mencionou o João Paulo em seu discurso. Parabéns ao Clube pela bela trajetória e pelas entregas realizadas. Continuem contando com o SindSeg. É um orgulho e uma satisfação fazer parte dessa história”, afirmou.

O ponto alto do evento foi a entrega do Troféu Mérito Profissional, o mais importante reconhecimento do CSP-MG a profissionais que se destacam pela contribuição ao mercado de seguros de pessoas. Os homenageados foram o advogado Landulfo Oliveira Ferreira Junior e o corretor de seguros Rogério Araújo. Em um momento de muita emoção, ambos dividiram a honraria com suas famílias e agradeceram às pessoas que fizeram parte de suas trajetórias.

Ferreira expressou gratidão pela homenagem. “Quem tem amigos tem tudo. E quem tem Deus tem mais. Sou muito feliz pelo que vivi neste mercado e por estar ao lado de pessoas que sempre me apoiaram”, disse. Já Araújo reforçou o quanto o setor transformou sua vida. “Eu devo tudo o que sou a este mercado, que me acolheu e me deu oportunidades. Tudo o que faço é uma forma de retribuir. Agradeço a Deus, à minha família e a todos vocês que fazem parte da minha história”, declarou.

No fim da solenidade, os presentes foram convidados a apoiar a Campanha Natal Solidário, iniciativa social das entidades do mercado. Ao término da cerimônia, receberam um brinde especial alusivo aos 15 anos do Clube.

Para o presidente do CSP-MG, João Paulo Mello, o evento reflete um marco importante na trajetória da instituição e inspira os próximos passos. “Celebrar 15 anos é reconhecer o que foi construído até aqui e, ao mesmo tempo, renovar nosso compromisso com o fortalecimento do seguro de pessoas em Minas Gerais e no Brasil. Seguiremos avançando com união, propósito e muita dedicação”, concluiu o dirigente.

Foto: João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG: “seguimos firmes no propósito de integrar, aproximar e fortalecer o ecossistema de seguros de pessoas em Minas Gerais e no Brasil”

CréditoArnaldo Athayde