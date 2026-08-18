Bradsaúde leva ao CONARH 2026 um novo posicionamento para ampliar negócios em saúde corporativa

Ativações promoverão experiências para explorar e potencializar oportunidades de negócios – Pela primeira vez, a Bradsaúde ocupará o espaço do Grupo Bradesco Seguros no CONARH 2026 com uma proposta centrada no ecossistema de saúde. A participação na 52ª edição do Congresso Nacional de Gestão de Pessoas, o principal evento de RH da América Latina e promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), marca uma mudança de posicionamento da companhia no principal encontro de RH da região, aproximando as lideranças de RH a um portfólio integrado de soluções voltadas à saúde, odontologia, prevenção e bem-estar, tornando-se um parceiro ainda mais estratégico para as empresas que valorizam a atração de talentos, o aumento de produtividade e a saúde de seus colaboradores.

Realizado entre os dias 18 e 20 de agosto, no São Paulo Expo (pavilhões 4 a 8), o CONARH 2026 traz o tema “Brasil Global: O Futuro da Gestão é Humano” e vai reunir executivos, profissionais de recursos humanos e empresas responsáveis pelas decisões sobre benefícios corporativos. É nesse ambiente que a Bradsaúde concentrará seus esforços em relacionamento e desenvolvimento de negócios, utilizando o estande como espaço para reuniões comerciais, demonstração de soluções e experiências que reforçam sua proposta de cuidado e a importância do lado humano na atenção à saúde.

Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde, Fabio Daher, diretor da Bradesco Saúde, e Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, estarão presentes no evento nos dias 18 e 19de agosto para reuniões com clientes, parceiros e lideranças do mercado.

“O CONARH reúne quem define as estratégias de benefícios das empresas. Este ano estruturamos nossa participação para ampliar as conversas de negócio, apresentar a força donosso ecossistema de saúde, que se traduz em melhores produtos e serviços com sustentabilidade, e estreitar o relacionamento com clientes e parceiros comerciais”, afirma Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.

O estande da Bradsaúde reunirá as marcas Bradesco Saúde, Juntos Pela Saúde, Odontoprev, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Seguros e Universeg, apresentando iniciativas complementares que traduzem diferentes dimensões do cuidado.

“Não existe agenda de gestão de pessoas sem uma agenda de saúde. Em um momento em que as organizações discutem atração, retenção, desenvolvimento e bem-estar dos talentos, a saúde ocupa um papel cada vez mais central nas estratégias corporativas. Por isso, fazer parte do CONARH é tão relevante para a Bradesco Saúde. Estar onde acontecem as principais discussões sobre pessoas também significa estar presente nos debates sobre qualidade de vida, cuidado e bem-estar. É uma oportunidade de contribuir com soluções, conhecimento e experiências que ajudam as empresas a cuidarem melhor de seus colaboradores e a construir organizações mais fortes, saudáveis e sustentáveis”, reforça Valdirene Secato, diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.

Entre as experiências preparadas para os visitantes no estande da Bradsaúde está o espaço da Bradesco Vida e Previdência e o Mapa do Bem-Estar, com sugestões de micropráticas de autocuidado, acompanhadas da experimentação de um óleo essencial relacionado à necessidade identificada e de uma orientação simples para incorporar pequenas pausas ao dia a dia.

Já o Espaço Juntos Pela Saúde terá um ambiente dedicado ao relaxamento e à prevenção. O local contará com cadeiras massageadoras e uma meditação guiada de três minutos emfones com isolamento acústico. Também será possível conhecer uma solução da Apollo Eyecare para avaliação do grau dos óculos, por meio de uma demonstração prática da jornada do exame realizada em um totem interativo. A iniciativa busca aproximar o público da proposta de cuidado e bem-estar oferecida pelo ecossistema de saúde.

A Universeg, da Bradesco Seguros, também terá presença no estande, com uma ativação voltada ao cadastro de novos usuários e à apresentação da plataforma de desenvolvimento profissional. Promotores auxiliarão os visitantes na navegação pelos conteúdos disponíveis e na realização do cadastro em totens e tablets instalados no espaço. Quem concluir a inscrição receberá brindes disponibilizados para apoiar sua jornada de aprendizado.

A Bradsaúde garante também no evento o Spa do Sorriso, da Odontoprev, que oferecerá um ritual rápido de autocuidado com hidratação labial, compressas refrescantes para osolhos e massagem facial. Os atendimentos serão organizados por lista de espera para garantir conforto e fluidez durante a visita.

Além da programação do estande, Patricia Capeluto, palestrante especialista em comunicação assertiva e não violenta, participará da Arena 1 do CONARH 2026 com a palestra “Conversas Corajosas”, marcada para o dia 19 de agosto, às 15h30.

Sobre a Bradsaúde

Maior ecossistema integrado de saúde do Brasil, a Bradsaúde é formada por empresas líderes e de referência em qualidade em suas áreas de atuação, reunindo operadora de saúde e odontológica, rede hospitalar, clínicas de atenção primária e oncológicas, serviços de saúde, healthtechs e investimentos em laboratórios e centros de diagnóstico, como Bradesco Saúde, Odontoprev, Mediservice, Fleury, Atlântica Hospitais, Meu Doutor Novamed, Orizon, além de participações estratégicas em novas iniciativas como Croma Oncologia e Kortex Ventures.

Listada no segmento Novo Mercado da B3, a Bradsaúde (SAUD3) se posiciona na complementariedade de negócios, contribuindo de forma relevante para o fortalecimento da cadeia de valor da saúde suplementar no país.