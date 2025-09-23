Allianz leva visão de futuro e reconhecimento aos corretores no Conec

Com presença de suas lideranças e estande exclusivo no evento, companhia destaca o impacto da inteligência artificial e das conexões humanas no mercado de seguros – Uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, a Allianz entra em contagem regressiva para mais uma participação no Congresso dos Corretores de Seguros de São Paulo (Conec), considerado um dos maiores encontros do setor no Brasil. Promovida pelo Sincor-SP com o apoio da Escola de Negócios e Seguros (ENS), a 20ª edição do evento acontece entre os dias 25 e 27 de setembro no Distrito Anhembi, na capital paulista, e deve reunir milhares de pessoas entre palestrantes, especialistas e visitantes.

Patrocinadora do Conec 2025, a Allianz será representada por três executivos: Eduard Folch (presidente), Nelson Veiga (diretor executivo Comercial) e Fábio Morita (diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida), que se apresentarão em dois dias diferentes. Além disso, a seguradora estará na Exposeg, que acontecerá paralelamente ao Congresso, onde receberá os corretores em um estande exclusivo. Os membros do Comitê Executivo e as equipes Comercial e de Produtos da companhia estarão presentes no espaço para interagir com os parceiros, que também poderão se engajar em diversas ativações e concorrer a prêmios.

Programação da Allianz no Conec

Na sexta-feira (26), às 14h, Nelson Veiga e Fábio Morita estarão na “1ª Jornada de Transformação”, que terá como tema central “Corretores como agentes de transformação: o impacto dos seguros na sociedade”. Em suas apresentações, os executivos trarão uma visão inspiradora e prática sobre como os corretores impulsionam negócios e desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais segura.

Já Eduard Folch será um dos participantes do painel “SinergIA Digital – O futuro inteligente do corretor de seguros”, que acontecerá no sábado (27), às 11h. Junto com outros grandes executivos do setor, o presidente da Allianz dará destaque ao uso de tecnologias emergentes e da inteligência artificial para o corretor, ressaltando a janela de oportunidades aos profissionais que souberem se adaptar e explorar o potencial dessas ferramentas.

“Nos sentimos muito honrados de estarmos mais uma vez no Conec, que nos dá a oportunidade de estreitar as relações com aqueles que estão na linha de frente do nosso negócio. E, para além de conectar pessoas, o Congresso se torna palco para debates sobre o futuro do setor, ajudando também na definição dos rumos e das tendências no mercado de seguros”, diz Eduard. “Convido a todos os nossos parceiros a estarem conosco neste evento grandioso.”

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros. Crédito: Arnaldo Kikuti