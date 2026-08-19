Workshop sobre Transporte de Cargas Perigosas contará com palestrante do escritório Muller & Moreira Advocacia

A Agência Seg News reuniu 03 especialistas para tratar de um tema muito importante, que é o Transporte de Cargas Perigosas. Riscos, Responsabilidades serão debatidos pelos palestrantes: Marcos José Gregory Zimmermann, Advogado Sócio do escritório Muller & Moreira Advocacia (Foto); Milton Caruso Júnior, Engenheiro Responsável na HUB7 Ambiental / MA Hazmat – Grupo SGA e Luiz Perna, CEO da LPerna Reguladora de Sinistros.

Confira o programa e faça a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357

I WORKSHOP SEG NEWS EAD DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E SINISTROS DE CARGAS PERIGOSAS

Aspectos relevantes na Prevenção, Seguros e Regulação de Sinistros

Data: 21 de Outubro de 2026 – Das 14h30 -as 16h30

Plataforma GoogleMeet – Ao Vivo

Realização:

Centro de Capacitação Profissional Seg News

www.agenciasegnews.com.br

Programa:

Coordenação: Ivanildo J. M. Soiusa – CEO e Editor da Agência Seg News

I Painel (14h30 -as 15h10): Seguros (RCTR-C, RCF-DC…) e Responsabilidades no Transporte de Cargas Perigosas

Palestrante: Marcos José Gregory Zimmermann, Advogado Sócio do escritório Muller & Moreira Advocacia

II Painel: (15h10 ás 15h50): Gerenciamento de Riscos e Prevenção de Acidentes no Transporte de Cargas Perigosas

Palestrante: Milton Caruso Júnior, Engenheiro Ambiental e Sanitarista | Especialista em Seguros e Riscos Ambientais/Engenheiro Responsável na HUB7 Ambiental / MA Hazmat – Grupo SGA,

III Painel (15h50 ás 16h30) Regulação de Sinistros no Transporte de Cargas Perigosas

Palestrante: Luiz Perna, CEO da LPerna Reguladora de Sinistros

Inscrições: R$ 70,00

* R$ 60,00 a partir de 02 Inscrições – Pagamento no Pix 11 934157357

Dados da Inscrição:

Nome:

Empresa:

WhatsApp:

E-mail: