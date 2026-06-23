Starr fortalece operação no Brasil com a nomeação de Denis Maelaro como Chief Underwriting Officer

A Starr, organização global de investimentos e seguros, anuncia a chegada de Denis Maelaro como Chief Underwriting Officer (CUO) no Brasil.

Denis será responsável por liderar a estratégia de subscrição no Brasil, apoiando os planos de expansão da Starr Brasil e acelerando o crescimento em Middle Market.

Sua atuação estará focada no fortalecimento da excelência técnica, no desenvolvimento de equipes de alta performance e na construção de soluções que ampliem a proposta de valor da Starr para corretores, clientes e parceiros de negócios.

“A chegada do Denis representa um importante passo na evolução da Starr no Brasil. Estamos investindo continuamente no fortalecimento de nossas estruturas de subscrição, com o recente lançamento de nossa plataforma digital que permite o ciclo completo de negociação, o que contribuirá para nossa expansão em um dos mercados mais relevantes da América Latina. Sua experiência, capacidade de liderança e visão estratégica serão fundamentais para sustentar nossa próxima fase de crescimento e consolidar a Starr como uma das principais referências do setor no país”, destaca Igor Di Beo, CEO da Starr no Brasil.

Com quase 20 anos de experiência na indústria de seguros, Denis ocupou posições seniores na AXA, Marsh, Generali e Aon, acumulando expertise em seguros de especialidades, riscos patrimoniais e gestão de riscos. Ele liderou e consolidou portfólios de relevância na subscrição, sendo responsável por impulsionar a rentabilidade, fortalecer a disciplina de subscrição e desenvolver equipes de alto desempenho. Também é reconhecido por manter sólidas relações com corretores, clientes e parceiros, combinando visão comercial com foco consistente em resultados.

“A Starr reúne atributos que admiro profundamente: excelência técnica, agilidade na tomada de decisão, proximidade com o mercado e uma visão clara de crescimento sustentável. Vejo uma oportunidade única de contribuir para o fortalecimento da operação no Brasil, desenvolvendo equipes de alto desempenho, ampliando nossa relevância junto a corretores e clientes e acelerando o crescimento da companhia com disciplina técnica, inovação e foco em resultados de longo prazo”, afirma o executivo.

A nomeação reforça o compromisso da Starr em consolidar sua presença no Brasil, combinando expertise técnica, capacidade de inovação e uma estratégia de crescimento sustentável voltada à geração de valor para clientes, parceiros e acionistas.

Sobre a Starr

Starr é o nome comercial do negócio de investimentos da C. V. Starr & Co., Inc. e das empresas de Seguros, Resseguros e Assistência em Viagem da Starr International Company, Inc. e suas subsidiárias. A Starr é uma organização global líder em Investimentos, Seguros e Resseguros, com presença em seis continentes. Por meio de suas companhias operacionais de (res)seguros, a Starr oferece produtos de seguros patrimoniais, de responsabilidade civil e de acidentes e viagem, além de uma ampla gama de coberturas especializadas, incluindo aviação, marítimo, energia e responsabilidade civil, além de subscrever produtos de resseguro a partir de Londres e Bermudas. As subsidiárias seguradoras da Starr domiciliadas nos Estados Unidos, Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapura, Suíça e Reino Unido possuem classificação “A” (Excelente) pela AM Best. Os sindicatos da Starr no Lloyd’s contam com a classificação “AA-” (Muito Forte) da Standard & Poor’s.