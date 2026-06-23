Sou Segura inicia nova fase e fortalece atuação no desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros

Associação reforça o foco em educação, mentoria e desenvolvimento de lideranças femininas, consolidando sua atuação como referência em equidade de gênero no setor – A Sou Segura, associação dedicada ao desenvolvimento e à valorização das mulheres no mercado de seguros, apresenta seu novo posicionamento institucional. O movimento marca uma nova etapa da entidade, que concentra sua atuação em três pilares estratégicos: formação, desenvolvimento de lideranças e transformação da cultura organizacional do setor.

O reposicionamento reflete a evolução da associação ao longo dos últimos anos e reforça sua missão de criar oportunidades para que mais mulheres avancem em suas carreiras, ocupem posições de liderança e ampliem sua participação em um dos segmentos mais relevantes da economia brasileira. Ao mesmo tempo, a iniciativa fortalece a estrutura institucional da entidade, com investimentos em governança, compliance, transparência e sustentabilidade.

À frente desse movimento está uma diretoria composta por profissionais reconhecidas no mercado. A presidente Camila Maximo, ao lado de Mariana Valdiero, Ana Carolina Mello, Valéria Chaves, Simoni Ramos, Daniela Tseimatzidis e Priscila Russo, lidera uma gestão voltada ao fortalecimento institucional da associação. Essa composição multidisciplinar reúne especialistas em finanças, tecnologia, educação, desenvolvimento profissional e inovação, refletindo a diversidade de competências que impulsionam a atuação da entidade.

“Esse ano, iniciamos um novo ciclo para a Sou Segura. Preservamos nossa essência e nosso legado, com uma atuação estruturada, focada em gerar impacto por meio da educação, da formação e da construção de conexões que impulsionem o crescimento profissional das mulheres. Queremos fortalecer nossa atuação como uma plataforma de desenvolvimento e networking para todo o mercado”, afirma Camila.

Entre os pilares estratégicos da associação estão os programas de mentoria, considerados uma das iniciativas de maior impacto da entidade. Ao longo de seus ciclos, mais de 700 pessoas já participaram do programa, que conecta profissionais experientes e novas lideranças em uma jornada de desenvolvimento e troca de conhecimento. Para este ano, a expectativa é formar cerca de 50 novas duplas de mentores e mentoradas, com início das atividades previsto para agosto.

Outro destaque é a premiação promovida pela associação, que reconhece empresas comprometidas com a equidade de gênero e a valorização da diversidade. O reconhecimento utiliza critérios alinhados aos Women’s Empowerment Principles (WEPs), iniciativa da ONU Mulheres, e busca estimular práticas corporativas cada vez mais inclusivas e sustentáveis.

A nova fase contempla investimentos em governança, compliance e transparência, além da modernização de seus canais de relacionamento. Entre as novidades está a reformulação do site institucional, que passará a reunir indicadores de impacto, informações sobre programas, prestação de contas e novas formas de participação para associados, patrocinadores e apoiadores.

Com o reposicionamento, a Sou Segura reforça sua posição como referência nacional em formação e desenvolvimento profissional, ampliando a oferta de programas educacionais, fortalecendo parcerias estratégicas e contribuindo para a construção de um mercado de seguros mais diverso, inclusivo e preparado para os desafios do futuro.

Sobre a Sou Segura – https://sousegura.org/

A Sou Segura é uma associação sem fins lucrativos que atua na promoção da equidade de gênero e no desenvolvimento de mulheres no mercado de seguros.

Por meio de programas de mentoria, educação, networking, produção de conteúdo e reconhecimento de boas práticas corporativas, a entidade contribui para ampliar oportunidades, fortalecer lideranças e acelerar a transformação do setor.