Podcast Seg News Entrevista está de volta com o corretor de seguros CABRAL!

Marcando a retomada da Agência Seg News no universo dos conteúdos audiovisuais, o Podcast Seg News Entrevista estreia com um convidado mais que especial: Marco Antonio Cabral, ou simplesmente Cabral, como ele mesmo prefere.
Corretor de seguros e profissional com uma trajetória marcada pela atuação e participação no mercado, Cabral compartilha histórias, experiências e reflexões sobre sua caminhada profissional e, principalmente, sobre um tema fundamental para o futuro da categoria: a união da classe dos corretores de seguros.
Ao longo da conversa, o episódio aborda a importância das entidades representativas — como Clubes de Corretores, Sindicatos e outras organizações do setor — e o papel que elas desempenham na defesa e no fortalecimento da profissão.
Mais do que falar sobre o mercado, o episódio traz uma reflexão sobre a necessidade de união, representatividade e participação ativa dos profissionais, fortalecendo a capacidade da categoria de lutar por seus direitos, defender seus interesses e contribuir para um mercado de seguros cada vez mais sólido e equilibrado.
Um bate-papo sobre trajetória, amizade, mercado e, acima de tudo, sobre a força que uma classe pode ter quando decide caminhar unida.
Podcast Seg News Entrevista. A voz de quem faz o mercado de seguros.
Ficha Técnica
Idealização: Agência Seg News
Produtor Executivo: Ivanildo J. M. Sousa
Direção e Edição: Isabella Pomaro
Publicidade e Distribuição: Igor Sabino — EXB Agency
Estúdio: Turnit Brasil
Apoio: EXB Agency | Plataforma EAD Seg News
Convidado: Marco Antonio Cabral
Programa: Podcast Seg News Entrevista
Episódio: Marco Antonio Cabral