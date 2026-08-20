Podcast Seg News Entrevista está de volta com o corretor de seguros CABRAL!

Marcando a retomada da Agência Seg News no universo dos conteúdos audiovisuais, o Podcast Seg News Entrevista estreia com um convidado mais que especial: Marco Antonio Cabral, ou simplesmente Cabral, como ele mesmo prefere.

Corretor de seguros e profissional com uma trajetória marcada pela atuação e participação no mercado, Cabral compartilha histórias, experiências e reflexões sobre sua caminhada profissional e, principalmente, sobre um tema fundamental para o futuro da categoria: a união da classe dos corretores de seguros.

Ao longo da conversa, o episódio aborda a importância das entidades representativas — como Clubes de Corretores, Sindicatos e outras organizações do setor — e o papel que elas desempenham na defesa e no fortalecimento da profissão.

Mais do que falar sobre o mercado, o episódio traz uma reflexão sobre a necessidade de união, representatividade e participação ativa dos profissionais, fortalecendo a capacidade da categoria de lutar por seus direitos, defender seus interesses e contribuir para um mercado de seguros cada vez mais sólido e equilibrado.

Um bate-papo sobre trajetória, amizade, mercado e, acima de tudo, sobre a força que uma classe pode ter quando decide caminhar unida.

Podcast Seg News Entrevista. A voz de quem faz o mercado de seguros.

Ficha Técnica

Idealização: Agência Seg News

Produtor Executivo: Ivanildo J. M. Sousa

Direção e Edição: Isabella Pomaro

Publicidade e Distribuição: Igor Sabino — EXB Agency

Estúdio: Turnit Brasil

Apoio: EXB Agency | Plataforma EAD Seg News

Convidado: Marco Antonio Cabral

Programa: Podcast Seg News Entrevista

Episódio: Marco Antonio Cabral