MDRT lança grupos de estudo para profissionais do seguro de vida no Brasil

Iniciativa inédita no país reúne membros da associação para compartilhar boas práticas e fortalecer o desenvolvimento de profissionais do seguro de vida e do planejamento financeiro – A MDRT (Million Dollar Round Table), associação global que reúne profissionais de excelência do mercado de seguros de vida e serviços financeiros, deu início a uma iniciativa inédita no Brasil para fortalecer o desenvolvimento profissional de seus membros e estimular a disseminação de boas práticas no setor. Trata-se dos grupos de estudo, modelo já consolidado em diversos países e que passa a ser implementado no Brasil sob a coordenação do Zone Chair para a América Latina, Felipe Sousa.

A proposta resgata, inclusive, a própria origem da MDRT. A associação nasceu há quase um século a partir de um pequeno grupo de profissionais de alta performance, em Nova York, que se reunia para compartilhar experiências, discutir desafios e trocar estratégias de sucesso. Com o tempo, esse movimento ganhou novos participantes, expandiu-se para outros estados norte-americanos e, posteriormente, para diversos países, tornando-se uma das mais prestigiadas associações internacionais do segmento.

“O grupo de estudo representa a essência da MDRT. Nossa missão sempre foi compartilhar conhecimento para que todos possam evoluir profissionalmente. Estamos trazendo essa cultura para o Brasil de forma estruturada e totalmente gratuita”, destaca Felipe Sousa.

A primeira turma reúne dez membros da MDRT, que participarão de encontros mensais com duração aproximada de uma hora e meia. As reuniões serão dedicadas à troca de experiências práticas sobre temas do dia a dia da profissão, como geração de indicações, abordagem de clientes, tratamento de objeções, prospecção de novos nichos de mercado e estratégias comerciais.

Diferentemente de um curso tradicional, a proposta é colaborativa. Não haverá um instrutor fixo. A coordenação dos encontros será compartilhada entre os participantes, permitindo que cada integrante apresente casos, desafios e soluções que contribuam para o crescimento coletivo.

Segundo Felipe Sousa, o objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento prático e contribuir para que mais profissionais alcancem os critérios necessários para integrar a MDRT. “Queremos oferecer mais ferramentas para que os participantes qualifiquem sua atuação, fortaleçam a oferta de seguros e cresçam profissionalmente. Nossa expectativa é que muitos deles conquistem a qualificação para a MDRT nos próximos anos.”

A iniciativa terá expansão já a partir de agosto. Cada integrante da primeira turma será incentivado a formar um novo grupo com aproximadamente dez participantes, ampliando o alcance do projeto. Em uma segunda etapa, os grupos também passarão a receber profissionais que ainda não fazem parte da MDRT, aproximando novos talentos da cultura de excelência promovida pela associação.

O modelo já é amplamente utilizado em mercados como Índia, México, diversos países da Ásia, Caribe e também na Inglaterra, onde os grupos de estudo são reconhecidos como importantes instrumentos de desenvolvimento profissional contínuo.

Para participar, o único compromisso será dedicar tempo aos encontros e contribuir ativamente com a troca de experiências, mantendo o espírito colaborativo que caracteriza a MDRT desde sua fundação.

Os profissionais interessados em participar das próximas turmas dos grupos de estudo já podem manifestar interesse. As vagas serão preenchidas gradualmente, conforme a expansão da iniciativa. Para se inscrever ou obter mais informações, basta enviar um e-mail para felipe@misterliber.com.br ou mensagem na página @felipe.misterliber no Instagram.

Foto: Imagem Magnific; o Zone Chair da MDRT na América Latina, Felipe Sousa.