MAG Seguros é reconhecida com 2º lugar no Prêmio de Disrupção em Inovação

Tradição e transformação caminham juntas e posicionam a companhia entre as marcas mais inovadoras e empregadoras do setor – A MAG Seguros conquistou o 2º lugar no Prêmio de Disrupção em Inovação, na categoria Seguros e Capitalização, durante o GT Innovation Summit, agora chamado Gröwnt Innovation Summit. O reconhecimento, que valoriza projetos e profissionais que impulsionam a inovação em suas empresas, utiliza o Score de Disrupção em Inovação (SDI), algoritmo patenteado que avalia a inovação com base em práticas globais.

Para Reginaldo Coutinho, gerente de Tributos da companhia, que representou a seguradora no evento, o reconhecimento reflete o compromisso de longo prazo da seguradora com a inovação: “Foi um prazer representar essa jovem senhora de 190 anos nesta premiação que reconhece as empresas que têm a inovação em seu DNA!”

A consultoria responsável pela premiação também assessora a MAG Seguros na identificação e inclusão dos projetos inovadores na Lei do Bem, contribuindo para a recuperação fiscal. Além dessa premiação, em um estudo de reputação de marca realizado pela consultoria Caliber, com mais de 1.200 participantes, a MAG Seguros ficou entre as 11 marcas mais relevantes do setor de seguros, com destaque especial como marca empregadora, liderando o setor.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon com 190 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 6,8 milhões de vidas seguradas, possui também um capital segurado superior a R$950 bilhões. A MAG Seguros está presente em 38 unidades pelo Brasil, contando com mais de 1,5 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 6,6 mil corretores parceiros.

É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon possui atuação nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG.o de Longevidade MAG.