MAG Seguros conquista reconhecimento inédito e entra para o ranking das melhores empresas para trabalhar da América Latina

Em sua estreia no ranking Great Place to Work, companhia figura entre as 50 melhores grandes empresas e reforça sua trajetória de excelência em cultura e gestão de pessoa – A MAG Seguros é uma das 100 melhores grandes empresas para trabalhar da América Latina, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW). Em sua estreia na lista latino-americana, a companhia conquistou uma posição entre as 50 melhores empresas do ranking, reforçando sua trajetória de excelência em cultura organizacional e gestão de pessoas. O reconhecimento foi anunciado na última quarta (12/08), durante cerimônia realizada no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira vez que a companhia integra o ranking das grandes empresas reconhecidas pelo GPTW na América Latina.

A conquista coloca a MAG entre as 50 empresas nacionais e multinacionais com 500 ou mais colaboradores na América Latina na categoria Grandes Empresas. Para participar do ranking, as organizações precisam ter sido reconhecidas em pelo menos um ranking nacional de Melhores Empresas Para Trabalhar entre os 18 países participantes da América Latina e atender aos critérios estabelecidos pelo GPTW. A edição de 2026 contempla 200 empresas, divididas entre 100 Pequenas e Médias Empresas e 100 Grandes Empresas.

O reconhecimento latino-americano acontece após uma sequência de resultados no GPTW. Em 2025 e 2026, a MAG foi eleita a melhor empresa para trabalhar no Rio de Janeiro, em dois anos consecutivos. O reconhecimento latino-americano consolida a evolução da companhia na construção de uma cultura que coloca as pessoas no centro da estratégia.

“Estar, pela primeira vez, entre as 50 melhores grandes empresas para trabalhar da América Latina é uma conquista que nos enche de orgulho, especialmente porque esse reconhecimento nasceu da percepção das próprias pessoas que constroem a MAG todos os dias. Chegar a esse ranking mostra que estamos conseguindo levar para além das nossas fronteiras uma cultura que há quase dois séculos coloca as pessoas no centro. É um reconhecimento importante, mas também uma responsabilidade: seguir evoluindo, ouvindo nossos colaboradores e continuar a construir o ambiente em que as pessoas sentem tanto orgulho de fazer parte”, afirma Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG.

Para a companhia, o resultado é consequência de uma agenda contínua de investimentos em desenvolvimento profissional, bem-estar, diversidade, inclusão e formação de lideranças. Em 2025, a MAG lançou seu Employee Value Proposition (EVP), o “Nosso Jeito MAG de Ser”, iniciativa que consolidou os atributos e comportamentos que fazem parte da experiência de quem trabalha na companhia.

Entre as iniciativas estão também o MAG Day, evento mensal voltado ao fortalecimento da cultura corporativa e estratégica; o Plural, formado por colaboradores voluntários e dedicado à diversidade, inclusão e ampliação da representatividade; e o MAG Cuida, rede integrada de acolhimento e suporte que oferece orientação especializada e acompanhamento ao longo da jornada profissional. A companhia também mantém o Clube de Benefícios e o programa Tamo Junto, que oferece assistência psicológica, social, jurídica e financeira aos colaboradores e seus dependentes.

A presença da MAG entre as grandes empresas reconhecidas pelo GPTW na América Latina também reforça a estratégia da companhia de conciliar sua tradição de 191 anos com inovação e transformação. Ao longo de sua história, a empresa mantém o compromisso de cuidar de pessoas, agora também olhando para a experiência de seus mais de 2 mil colaboradores.

Sobre a MAG Seguros:

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2026). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.