MAG promove lançamento de livro sobre o papel da dopamina no comportamento humano

Aberto ao público, evento acontece em 26 de outubro, em São Paulo, e contará com conversas e horários reservados para autógrafos com as autoras Carla Tieppo e Carina Grassotti – A MAG recebe, no dia 26 de outubro, a neurocientista Carla Tieppo e a coautora Carina Grassotti para celebrar o lançamento do livro Dopamina: vilã ou mocinha?. Aberto ao público, o encontro será realizado no Terraço MAG, em São Paulo, e terá uma programação dedicada à neurociência e ao comportamento humano, com conversas sobre a obra e horários reservados para sessões de autógrafos.

Membro do Conselho Consultivo do Grupo MAG, Carla Tieppo é doutora em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP) e pioneira na aplicação da neurociência ao desenvolvimento humano e organizacional. Com mais de 30 anos de experiência como professora e pesquisadora, dedica sua trajetória ao estudo da mente, do comportamento e do funcionamento do sistema nervoso.

A autora também é sócia-fundadora do Grupo Inédita, que reúne iniciativas de consultoria, educação e pesquisa, e faculty da Singularity University Brazil. Entre seus trabalhos está o best-seller Uma viagem pelo cérebro: a via rápida para entender Neurociência, publicado em 2019.

Com uma abordagem acessível, o novo livro explora como a dopamina influencia a motivação, a aprendizagem, a formação de hábitos e a tomada de decisões. Frequentemente associada apenas ao prazer e à recompensa, essa substância desempenha funções mais amplas no funcionamento do cérebro. A obra convida o leitor a compreender esses mecanismos e a refletir sobre sua relação com os estímulos, os desejos e os comportamentos do cotidiano.

“A dopamina costuma ser associada apenas ao prazer e à recompensa, mas sua atuação no cérebro é muito mais ampla. Ela participa dos mecanismos que nos levam a agir, aprender e construir hábitos. Nosso objetivo com o livro é mostrar como esse conhecimento pode ajudar as pessoas a compreenderem melhor seus próprios comportamentos”, explica Carla Tieppo. “Vivemos cercados de estímulos que influenciam nossos desejos e escolhas, muitas vezes sem que percebamos. Queremos convidar o leitor a refletir sobre essa relação e a reconhecer como a ciência pode ajudar a explicar situações que fazem parte da nossa rotina”, complementa Carina Grassotti.

Ao receber o lançamento, a MAG abre espaço para a disseminação do conhecimento científico e para discussões sobre comportamento e desenvolvimento humano, temas que também integram a trajetória de Carla Tieppo como pesquisadora e integrante do Conselho Consultivo do Grupo.

Realizado nos jardins do Terraço MAG, o evento contará com momentos de interação com as autoras, conversas sobre o livro e sessões de autógrafos distribuídas em horários específicos da programação. Para participação no evento é necessário realizar o cadastro prévio pelo link: https://questionpro.com/t/AQ96xZBAB6O

Serviço:

Lançamento do livro Dopamina: vilã ou mocinha?, de Carla Tieppo e Carina Grassotti

Data: 26 de outubro de 2026 (segunda-feira)

Horário: das 18h30 às 22h30

Local: Terraço MAG – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Bloco 3, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo (SP)

Entrada: evento aberto ao público, mediante inscrição pelo link: https://questionpro.com/t/AQ96xZBAB6O

Sinopse:

Você não começa porque decidiu. Você começa porque algo, em silêncio, disse “vá”. Esse algo é a dopamina.

Durante décadas, ela foi reduzida a uma caricatura: prazer, recompensa, motivação. Mas a realidade é menos confortável, e muito mais precisa. A dopamina não existe para te fazer feliz. Ela existe para te colocar em movimento.

Neste livro, de forma leve e acessível, você vai descobrir os circuitos invisíveis que moldam o desejo, sustentam hábitos e explicam por que, em um mundo saturado de estímulos, o ordinário se tornou insuficiente. Do impulso mais simples às formas mais complexas de vício e comportamento, emerge um padrão: não é a falta de disciplina que define suas escolhas, é a forma como seu cérebro aprendeu a desejar.

Entre ciência e narrativa, este não é um manual de motivação. É um mapa. E talvez, ao final dele, você perceba algo incômodo: você nunca quis exatamente o que achava que queria.

Sobre a MAG Seguros:

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 8 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 1 trilhão. Está presente em64 unidades pelo país, contando com mais de 2,3 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 12 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil (Great Place to Work 2026) e no Rio de Janeiro por duas vezes consecutivas (Great Place to Work 2025 e 2026). Além disso, éum dos destaques entre as 50 melhores empresas do ranking América Latina. O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Capa do livro Dopamina: vilã ou mocinha?, de Carla Tieppo e Carina Grassotti (Imagem: Divulgação)