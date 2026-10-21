MAG debate impactos das mudanças regulatórias para o mercado de seguros e resseguros

As mudanças no ambiente regulatório do mercado de seguros e resseguros têm ampliado as discussões sobre segurança jurídica, governança e os desafios associados aos diferentes modelos de atuação do setor. Nesse contexto, o Grupo MAG participa, nesta quarta-feira(21), da 7ª Palestra do Ciclo de Atualizações Regulatórias em Seguro e Resseguro, promovida pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), com a presença de Fernanda Erbisti, diretora estatutária de Governança, Riscos e Compliance (CGRCO) da companhia.

O encontro reúne especialistas para discutir os aspectos jurídicos e contratuais de três temas relevantes para o mercado: proteção patrimonial mutualista, cooperativas de seguros e operações realizadas por seguradoras. A proposta é aprofundar o entendimento sobre os diferentes modelos de atuação e seus desdobramentos para a segurança jurídica, a gestão de riscos e a conformidade regulatória.

Para o Grupo MAG, a participação em discussões dessa natureza integra o compromisso com o fortalecimento das práticas de governança e com a evolução sustentável do setor segurador. A presença de Fernanda no debate também contribui para ampliar o diálogo entre especialistas sobre os desafios de adaptação às mudanças regulatórias e a importância de estruturas de controle e gestão de riscos alinhadas às exigências do mercado.

“A evolução do ambiente regulatório traz novas responsabilidades e exige que o mercado esteja preparado para lidar com diferentes modelos de atuação, sem abrir mão da segurança jurídica e da proteção ao consumidor. A governança e a gestão de riscos são fundamentais para acompanhar essas mudanças, fortalecer a transparência e garantir que o setor continue avançando de forma responsável, com regras claras e relações de confiança”, afirma Fernanda Erbisti, diretora estatutária de Governança, Riscos e Compliance do GrupoMAG.

Além de Fernanda Erbisti, participam como especialistas convidados Aluízio Barbosa Jr. e Gabriel Borges. A mediação será conduzida por Renata Furtado e Gustavo León.

A 7ª Palestra do Ciclo de Atualizações Regulatórias em Seguro e Resseguro aconteceu no dia 21 de outubro, às 9h, em formato híbrido, com participação gratuita.

Foto: Fernanda Erbisti, diretora de Governança, Riscos e Compliance do Grupo MAG, participa de encontro da ENS sobre os aspectos jurídicos e contratuais dos novos modelos de atuação do setor (Foto: Divulgação)