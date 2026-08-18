ID Seguro completa 21 anos acompanhando a evolução da certificação digital ao lado dos corretores de seguros

Ligada à AC Sincor, Autoridade Certificadora, a ID Seguro é uma rede de Autoridades de Registro (ARs), formada por corretores de seguros, que encontram na certificação digital uma oportunidade de diversificar seus negócios e ampliar os serviços oferecidos aos clientes. Nessa trajetória, a ID Seguro acompanhou a consolidação da certificação digital no Brasil, contribuiu para a capacitação e o desenvolvimento de sua rede de ARs e aproximou essa tecnologia do mercado de seguros.

Quando iniciou suas atividades, em 2005, a certificação digital ainda dava seus primeiros passos no cotidiano das empresas e dos profissionais brasileiros. Desde então, o avanço dos processos eletrônicos, a digitalização dos serviços públicos e privados e a necessidade de realizar transações de maneira segura transformaram o certificado digital em uma ferramenta cada vez mais presente na sociedade.

“Ao longo desses 21 anos, acompanhamos uma transformação muito significativa. A certificação digital deixou de ser uma solução utilizada em situações específicas e passou a integrar a rotina de empresas, profissionais e cidadãos. A ID Seguro cresceu junto com esse mercado e construiu uma trajetória baseada no relacionamento próximo com os corretores que fazem parte da nossa rede”, afirma Patricia Paiva, diretora da ID Seguro.

Dentro dos padrões da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), o certificado funciona como uma identidade no ambiente eletrônico. Ele permite identificar pessoas físicas e jurídicas, autenticar acessos, assinar documentos digitalmente e realizar transações com segurança, garantindo autoria, autenticidade e integridade das informações.

Tecnologia presente na rotina de empresas e profissionais

Ao longo dos últimos anos, a utilização do certificado digital foi ampliada para diferentes atividades. A ferramenta é empregada no acesso a sistemas governamentais, na emissão de notas fiscais eletrônicas, no envio de obrigações fiscais e trabalhistas, na assinatura de contratos e documentos, na realização de procurações eletrônicas e em diversos processos relacionados às áreas contábil, jurídica, financeira, empresarial e de saúde.

Essa expansão acompanhou uma mudança mais ampla no comportamento da sociedade. Processos que antes dependiam de documentos impressos, reconhecimento de firma e deslocamentos passaram a ser realizados remotamente, com mais agilidade e segurança. Ao mesmo tempo, o avanço da tecnologia trouxe novos formatos de emissão e armazenamento, incluindo certificados em nuvem e atendimentos por videoconferência.

“A certificação digital acompanha a digitalização da sociedade. Quanto mais atividades passam a ser realizadas no ambiente eletrônico, maior é a necessidade de garantir a identidade de quem participa da transação, a integridade dos documentos e a segurança das informações. Por isso, trata-se de um mercado que continua relevante e em constante evolução”, explica Cinthia Higa, gerente de Certificação Digital da ID Seguro.

O segmento também se tornou mais maduro, dinâmico e competitivo. A evolução das soluções digitais, as mudanças regulatórias e a busca dos clientes por experiências mais rápidas e convenientes passam a exigir atualização permanente, qualidade no atendimento e capacidade de adaptação das empresas e dos profissionais.

Oportunidade para os corretores de seguros

A ID Seguro foi estruturada para possibilitar que os corretores de seguros também atuem no mercado de certificação digital por meio de suas próprias Autoridades de Registro, vinculadas à AC Sincor. Dessa forma, esses profissionais podem incorporar um serviço complementar à rotina da corretora, contando com estrutura, orientação e suporte especializado.

Por já manterem uma relação de confiança com pessoas e empresas, os corretores encontram na certificação digital uma atividade alinhada ao seu perfil de atuação. O serviço permite aproveitar a estrutura e a carteira de relacionamentos da corretora para atender empresários, profissionais liberais, condomínios e organizações de diferentes segmentos.

Além de representar uma fonte adicional de receita, a certificação digital amplia os pontos de contato com os clientes e fortalece o posicionamento da corretora como prestadora de serviços. “O corretor de seguros conhece seus clientes e constrói com eles uma relação baseada em confiança, orientação e atendimento próximo. A certificação digital se integra muito bem a essa atuação, pois permite oferecer mais uma solução necessária à rotina das pessoas e das empresas, ao mesmo tempo que gera novas oportunidades para a corretora”, destaca Cinthia.

As Autoridades de Registro desempenham um papel fundamental na cadeia da certificação digital. Elas são responsáveis pelo atendimento, pela identificação dos solicitantes e pela conferência das informações necessárias para a emissão dos certificados. A ID Seguro oferece suporte às ARs formadas por corretores, acompanhando as transformações tecnológicas, regulatórias e operacionais do mercado.

Com o crescimento dos atendimentos remotos, o trabalho dessas unidades também evoluiu. A possibilidade de realizar validações por videoconferência ampliou o alcance do serviço, reduziu barreiras geográficas e trouxe mais flexibilidade para atender clientes de diferentes regiões e em horários variados.

Uma trajetória construída sobre parceria e confiança

Ao completar 21 anos, a ID Seguro celebra uma história que se confunde com a própria evolução da certificação digital no País. Dos primeiros anos de expansão à realidade atual, marcada por serviços em nuvem, atendimentos remotos e processos cada vez mais conectados, a rede acompanhou as mudanças e apoiou os corretores na adaptação a cada nova etapa.

Mais do que disponibilizar uma tecnologia, a ID Seguro consolidou, em conjunto com a AC Sincor, uma rede baseada em parceria, proximidade e confiança. Ao lado dos corretores de seguros que comandam suas Autoridades de Registro, contribuiu para levar a certificação digital a um número cada vez maior de pessoas e organizações.

“Chegar aos 21 anos representa a consolidação de um trabalho construído por muitas pessoas. Temos corretores que acompanham a ID Seguro há bastante tempo e fazem parte dessa história. Nosso compromisso é continuar próximos da rede, oferecendo estrutura e suporte para que nossos parceiros possam acompanhar as mudanças e aproveitar as oportunidades do mercado”, ressalta Patricia.

A celebração também projeta os próximos passos dessa trajetória. Em uma sociedade na qual as relações empresariais, profissionais e pessoais são cada vez mais digitais, soluções capazes de garantir identidade, segurança e validade às transações eletrônicas continuarão ganhando relevância.

Para a ID Seguro, o futuro da certificação digital passa pela combinação entre tecnologia e atendimento próximo. É essa visão que orienta sua atuação e que continuará conduzindo o trabalho desenvolvido ao lado da AC Sincor, dos corretores de seguros e dos clientes nos próximos anos.