Grupo MAG lança música autoral e reúne colaboradores para gravar videoclipe e celebrar liderança no GPTW Brasil

Edição do MAG Day, evento mensal de cultura da companhia, junta mais de 2 mil pessoas e promove gravação ao vivo de “O Jeito MAG de Ser”, música de Dani Black em homenagem à empresa – O Grupo MAG conquistou o primeiro lugar na categoria Grandes Empresas do ranking GPTW Brasil 2026 e celebrou o reconhecimento com uma iniciativa inédita. A companhia reuniu mais de dois mil colaboradores de diferentes áreas e unidades da companhia para a gravação ao vivo do videoclipe de “O Jeito MAG de Ser”, música inspirada na cultura organizacional da empresa e composta por Dani Black. A ação integrou a edição especial do MAG Day da última sexta (16), encontro mensal que fortalece a conexão entre as equipes e compartilha os principais marcos do negócio.

Transmitido ao vivo da zona portuária do Rio de Janeiro, o evento reuniu o CEO e chairman do Grupo MAG, Helder Molina, membros do Conselho de Administração, parceiros estratégicos, autoridades, colaboradores e seus familiares em uma tarde de celebração e integração. Com uma programação voltada para todas as idades, o MAG Day contou com a participação de crianças e ofereceu uma série de atrações para o público. Além da gravação do videoclipe, a programação contou com apresentações do Monobloco, DJs e outras experiências que reforçaram o espírito de convivência, celebração e fortalecimento da cultura organizacional. A condução do evento ficou por conta do vice-presidente Leonardo Lourenço, da diretora executiva de Gente e Gestão, Patrícia Campos, e da diretora de Parcerias Estratégicas da MAG Seguros, Carolina Vieira.

Além disso, todos os colaboradores que não moram no Rio foram convidados para a comemoração, com os custos do deslocamento e da hospedagem arcados pela companhia. O evento também contou com sorteios especiais para os colaboradores, incluindo viagens para a Ilha do Galo, experiência exclusiva da MAG Seguros na Bahia, que receberá a cerimônia do Galo de Ouro em janeiro de 2027. A MAG também sorteou um carro, tornando a celebração ainda mais especial.

Reconhecimento

A edição especial também celebrou o prêmio GPTW Rio, reconhecimento concedido às melhores empresas para trabalhar no estado com base na percepção de seus próprios colaboradores. Nesta edição, o Grupo MAG alcançou o melhor desempenho de sua história na pesquisa, superando o resultado obtido no ano anterior, quando já havia conquistado a liderança do ranking estadual. O reconhecimento reforça uma trajetória de 13 anos consecutivos de certificação pelo GPTW e 11 anos entre as melhores empresas para trabalhar.

Ainda em 2026, a companhia também foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Ranking GPTW Brasil e uma das melhores no Ranking GPTW America Latina.

“Cultura não se constrói apenas por meio de processos. Ela ganha força nos encontros, nas conversas, no reconhecimento e nas experiências compartilhadas. O MAG Day materializa esse compromisso de viver o ‘Nosso Jeito MAG de Ser’ e reforça que nossa liderança no GPTW Brasil e bicampeonato no GPTW Rio é resultado de uma cultura baseada em confiança, proximidade e cuidado com as pessoas”, afirma Patrícia Campos, diretora executiva de Gente e Gestão do Grupo MAG.

Escrita especialmente para o Grupo MAG, “O Jeito MAG de Ser” nasceu de uma imersão de Dani Black na rotina da companhia. Durante o processo de criação, o artista conheceu de perto a cultura e o propósito da empresa e conversou com lideranças e colaboradores. A canção traduz valores como colaboração, confiança, cuidado e propósito, que também ganharam expressão na participação das equipes na gravação do videoclipe.

“O verdadeiro diferencial de uma empresa está na força da sua cultura e no engajamento das pessoas que a constroem diariamente. Ao longo dos nossos 191 anos de história, aprendemos que resultados sustentáveis são consequência de um ambiente baseado na confiança, no desenvolvimento e no propósito compartilhado. A música apresentada no MAG Day simboliza essa trajetória e representa nosso compromisso de seguir fortalecendo uma cultura capaz de inspirar nossos colaboradores e preparar a companhia para os desafios do futuro”, afirma Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG, que participou ativamente do processo de criação da letra.

Além da gravação do videoclipe, a programação contou com apresentações da liderança sobre os resultados da companhia, as perspectivas para o segundo semestre e iniciativas voltadas ao fortalecimento da cultura organizacional e ao engajamento dos colaboradores.

O videoclipe será divulgado em breve.

Confira aqui o vídeo de cobertura do evento:

Ficha técnica (videoclipe):

Música: O Jeito MAG de Ser

Composição: Dani Black

Produção musical: Zé Godoy

Sobre a MAG:

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 8 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 1 trilhão. Está presente em 64 unidades pelo país, contando com mais de 2,3 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 12 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Brasil (Great Place to Work 2026) e no Rio de Janeiro por duas vezes consecutivas (Great Place to Work 2025 e 2026). Além disso, é um dos destaques entre as 50 melhores empresas do ranking América Latina. O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Helder Molina, CEO e Chairman do Grupo MAG