Grupo Bradesco Seguros está entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e no Paraná em 2026

Companhia integra os rankings GPTW 2026, somando novos reconhecimentos à trajetória de valorização dos funcionários – O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido em duas premiações do Great Place to Work (GPTW) 2026, figurando entre as melhores empresas para trabalhar no Brasil e no Paraná. Os resultados destacam a atuação da companhia na valorização dos funcionários e na construção de um ambiente de trabalho que estimula o desenvolvimento profissional e a colaboração.

Na edição nacional, que marcou os 30 anos do GPTW, foram reconhecidas 175 empresas de todo o país. O Grupo Bradesco Seguros integrou a lista das Grandes Empresas premiadas. A companhia também esteve entre as 80 organizações reconhecidas pelo GPTW Paraná 2026, ampliando sua presença nos rankings que avaliam a qualidade do ambiente de trabalho e as práticas de gestão de pessoas.

Os resultados se somam a outras conquistas obtidas pela companhia ao longo de 2026. Neste ano, o Grupo Bradesco Seguros também foi reconhecido entre as melhores empresas para trabalhar no Estado do Rio de Janeiro, mantendo presença consecutiva no ranking desde 2021, além de integrar o ranking GPTW do Setor de Saúde, no segmento de planos de saúde.

Para Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros, os reconhecimentos refletem a importância de manter uma atuação voltada à experiência e ao desenvolvimento dos funcionários.

“Os reconhecimentos do GPTW refletem a consistência do trabalho que temos desenvolvido para fortalecer nossa cultura organizacional e oferecer uma experiência cada vez mais positiva aos nossos funcionários. Receber essa avaliação de quem vive o dia a dia da companhia tem um significado especial, pois demonstra que nossos esforços para promover desenvolvimento, inclusão e bem-estar estão gerando resultados concretos. Seguiremos investindo em um ambiente em que as pessoas possam crescer e contribuir para a evolução do Grupo Bradesco Seguros”, afirma Andrea.

A presença nos rankings GPTW Brasil e Paraná reforça a importância de manter uma cultura organizacional que valorize as pessoas, incentive o aprendizado contínuo e reconheça a contribuição dos funcionários para a trajetória da companhia.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.