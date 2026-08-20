Grupo Bradesco Seguros abre inscrições para os Prêmios da Longevidade 2026 e anuncia júri de especialistas

Alexandre Kalache, Beth Goulart, Eduardo Ribeiro, Francisco Carvalho, João Kulcsár, Lia Vieira, Lucília Diniz, Maria Elisabete Antonioli, Mary Del Priore, Teresa Azevedo e Yuri Fernandes integram a comissão julgadora da nova edição

Estão abertas as inscrições para os Prêmios da Longevidade 2026, iniciativa do Grupo Bradesco Seguros que reconhece trabalhos jornalísticos e histórias de vida capazes de ampliar o debate sobre envelhecimento, qualidade de vida, bem-estar e os impactos do aumento da expectativa de vida no Brasil.

Os interessados podem inscrever seus trabalhos até 25 de setembro de 2026, por meio do site: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/vivaalongevidade/premios-da-longevidade.

Nesta edição, a avaliação será conduzida por um júri multidisciplinar formado por profissionais de reconhecida trajetória em áreas como cultura, comunicação, história, fotografia, saúde e longevidade.

Na modalidade Histórias de Vida, integram a comissão julgadora a atriz e diretora Beth Goulart, o fotógrafo e educador João Kulcsár, a escritora Lia Vieira, a empresária e escritora Lucília Diniz e a historiadora e escritora Mary Del Priore.

Na modalidade Jornalismo, os trabalhos serão avaliados por Eduardo Ribeiro, Francisco Carvalho, Maria Elisabete Antonioli, Teresa Azevedo e Yuri Fernandes, profissionais com ampla experiência em comunicação, imprensa e formação jornalística.

O médico e especialista em longevidade Alexandre Kalache atuará na consultoria técnica das duas modalidades e será responsável pelo chamado “Voto de Minerva”, em eventuais situações de empate.

A composição do júri reforça o caráter plural da premiação e permitirá uma análise que considera tanto a qualidade narrativa e jornalística dos trabalhos quanto sua contribuição para a compreensão dos desafios e das oportunidades relacionados à longevidade.

A premiação contempla duas modalidades. Jornalismo é voltada a reportagens, entrevistas, séries e conteúdos produzidos por profissionais e veículos de comunicação. Já Histórias de Vida é dedicada a relatos inspiradores que promovam a troca de experiências entre gerações e retratem diferentes formas de construir autonomia, propósito e bem-estar ao longo da vida.

“Ao longo dos anos, os Prêmios da Longevidade se consolidaram como uma iniciativa de reconhecimento a narrativas que ampliam o entendimento da sociedade sobre um tema cada vez mais central para o Brasil: viver mais e melhor. Para o Grupo Bradesco Seguros, a longevidade é uma agenda estratégica, que orienta nossa atuação na promoção de saúde, bem-estar, proteção e planejamento para todas as fases da vida. A edição de 2026 reforça esse compromisso ao reunir diferentes perspectivas sobre os impactos do aumento da expectativa de vida e valorizar histórias que inspiram novas formas de pensar o futuro”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing, Comunicação e Canais de Relacionamento do Grupo Bradesco Seguros.

O aumento da expectativa de vida vem transformando a maneira como os brasileiros planejam o futuro, constroem suas carreiras, cuidam da saúde e organizam suas relações familiares e sociais. Nesse contexto, os Prêmios da Longevidade valorizam conteúdos que ajudam a traduzir essas mudanças e a aproximar o tema do cotidiano da população.

“Os Prêmios da Longevidade ocupam um espaço relevante na trajetória do Grupo Bradesco Seguros e reforçam uma agenda estratégica para a companhia: contribuir para uma sociedade mais preparada para viver mais e melhor. A presença de profissionais reconhecidos em diferentes áreas amplia a diversidade de olhares sobre os trabalhos inscritos e fortalece a qualidade da avaliação. Queremos incentivar a participação de jornalistas e de pessoas de todo o país que tenham histórias relevantes para compartilhar”, destaca Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criada em 2011, a iniciativa integra a agenda da companhia voltada à promoção do envelhecimento ativo e saudável e à valorização de histórias, experiências e conteúdos relacionados à qualidade de vida e ao bem-estar.

Os vencedores serão anunciados durante o XIX Fórum da Longevidade, que será realizado em novembro de 2026, em São Paulo.

Serviço

Prêmios da Longevidade 2026

Modalidades: Jornalismo e Histórias de Vida

Inscrições: até 25 de setembro de 2026

Site: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/vivaalongevidade/premios-da-longevidade

Anúncio dos vencedores: novembro de 2026, durante o XIX Fórum da Longevidade

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.