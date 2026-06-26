Fiscalização digital da ANTT entra em nova fase em julho: veja o que sua empresa precisa revisar agora

Guia prático mostra os pontos que transportadoras e embarcadores devem revisar para reduzir riscos regulatórios, financeiros e operacionais – A partir de 1º de julho, transportadoras, embarcadores e caminhoneiros autônomos precisarão redobrar a atenção às regras do transporte rodoviário de cargas. Com o avanço da fiscalização digital da ANTT, a ampliação das exigências relacionadas ao CIOT e o monitoramento mais rigoroso do cumprimento do piso mínimo do frete, o setor entra em uma nova fase de controle e rastreabilidade das operações.

Isso significa que inconsistências em documentos, falhas operacionais e irregularidades que antes passavam despercebidas poderão ser identificadas com muito mais rapidez.

Nesse cenário, estar em conformidade com as exigências da ANTT deixa de ser apenas uma obrigação regulatória e passa a ser uma medida essencial para evitar multas, prejuízos financeiros, problemas contratuais e até dificuldades na cobertura de seguros.

Segundo João Paulo Barbosa, especialista em gestão de risco e sócio-diretor da Mundo Seguro, muitas empresas ainda não avaliaram o impacto real dessas mudanças. “A partir de julho, a fiscalização será cada vez mais orientada por dados. Rastreabilidade, documentação e gestão de risco passam a ter um papel central nas operações. Empresas que não revisarem seus processos agora podem descobrir vulnerabilidades justamente quando forem fiscalizadas ou precisarem acionar sua proteção securitária”, afirma.

1. Revise se sua operação está em conformidade com as regras do CIOT

As novas exigências ampliam o controle sobre a contratação e o pagamento do transporte. Por isso, o primeiro passo é verificar se todos os registros obrigatórios estão sendo realizados corretamente e se as informações estão atualizadas.

Pequenas inconsistências cadastrais ou operacionais podem gerar problemas em eventuais fiscalizações e auditorias.

2. Avalie se suas apólices acompanham a realidade da operação

Um dos erros mais comuns é acreditar que o seguro contratado anos atrás continua adequado ao cenário atual da empresa. Mudanças de rotas, aumento do volume transportado, entrada em novos mercados ou alterações no perfil das cargas podem exigir ajustes na cobertura.

“O problema normalmente não aparece no dia a dia. Ele surge quando ocorre um sinistro e a empresa percebe que a proteção contratada não reflete mais a realidade da operação”, explica João Paulo.

3. Fortaleça a rastreabilidade das cargas

Com o avanço da fiscalização digital, a capacidade de comprovar informações ganha importância estratégica.Investir em sistemas de monitoramento, controle documental e registro das etapas da operação ajuda a reduzir riscos e aumenta a transparência para clientes, seguradoras e órgãos reguladores.

4. Mapeie os riscos específicos de cada tipo de carga

Nem todas as cargas apresentam o mesmo nível de exposição.“Produtos eletrônicos, medicamentos, combustíveis e mercadorias de alto valor exigem estratégias de proteção diferentes. Por isso, é importante revisar periodicamente os riscos envolvidos em cada operação e adequar os mecanismos de prevenção” afirma o CEO.

5. Conte com especialistas para identificar vulnerabilidades antes que elas gerem prejuízos

Em um ambiente cada vez mais orientado por dados e conformidade, a gestão de risco deixou de ser apenas uma preocupação do setor de seguros. A análise preventiva da operação permite identificar falhas, corrigir processos e reduzir a exposição a perdas financeiras, interrupções logísticas e problemas regulatórios.

O maior risco pode ser a falsa sensação de proteção

Para muitas empresas, o desafio não está apenas em cumprir as novas regras, mas em garantir que toda a estrutura operacional esteja preparada para elas.

Operações organizadas, com documentação adequada, gestão de risco estruturada e proteção securitária compatível com a realidade do negócio tendem a enfrentar menos problemas e conquistar mais previsibilidade em um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso.

“A fiscalização está evoluindo rapidamente. As empresas precisam acompanhar essa mudança com processos mais robustos, maior controle das informações e uma estratégia de proteção alinhada à realidade da operação”, conclui João Paulo Barbosa.

Sobre a Mundo Seguro: Referência nacional em seguros para transporte de cargas, a Mundo Seguro atua há mais de uma década com soluções sob medida para proteger operações logísticas em todo o Brasil. Fundada por João Paulo ainda na juventude, a corretora se destaca pela abordagem técnica, atendimento consultivo e profundo conhecimento das exigências legais e operacionais do setor. Especializada em apólices do segmento de logística como Transporte Nacional, RCTR-C, RC-DC e RCV, a empresa atende desde pequenos transportadores até grandes operadores logísticos com atuação multinacional. Com presença direta nas regiões mais afetadas por roubos de carga e um portfólio robusto de seguradoras parceiras, a Mundo Seguro é reconhecida pela agilidade, transparência e compromisso com seus clientes. Para saber mais, acesse: Corretora Mundo Seguro

Fonte| João Paulo Barbosa, especialista em seguro de cargas e sócio-diretor da Mundo Seguro. www.corretoramundoseguro.com.br