Erika Medici e Alexandre Campos concorrem a prêmio “CEOs e RHs Mais Admirados de 2025”

Reconhecimento reforça as práticas de gestão que posicionam a seguradora como referência em liderança, cultura e desenvolvimento de pessoas – A AXA no Brasil comemora a indicação de sua CEO, Erika Medici, e do Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ASG, Alexandre Campos, à edição 2025 do prêmio CEOs e RHs Mais Admirados, promovido pelo Grupo Gestão RH.

A premiação reconhece executivos que se destacam pela liderança inspiradora, visão estratégica e capacidade de promover ambientes de trabalho saudáveis, inovadores e orientados ao desenvolvimento de pessoas.

A pesquisa anual RHs Mais Admirados do Brasil e da América Latina é realizada desde 2006, com o objetivo de valorizar executivos de Recursos Humanos que sejam referência para o mercado. Em 2019, a votação passou a incluir também os CEOs Mais Admirados, destacando líderes empresariais por sua visão, valores e atuação em prol da gestão de pessoas aliada à estratégia de negócios.

Para Erika Medici, a indicação chega em um momento especialmente simbólico: no ano em que a AXA completa 10 anos no Brasil e ela celebra 5 anos à frente da companhia. “Esse reconhecimento é um reflexo do trabalho conjunto realizado por todas as áreas. Liderar é criar condições para que cada colaborador alcance seu potencial máximo e tenha clareza do seu papel na entrega de valor aos clientes. Essa indicação reforça que estamos no caminho certo, equilibrando pessoas e resultados com propósito e estratégia”, afirma a CEO.

Já Alexandre Campos destaca que o reconhecimento reforça valores que orientam a atuação da seguradora. “Temos orgulho de cultivar uma cultura de Care & Dare, que combina cuidado com as pessoas e coragem para inovar. Valorizamos a diversidade, a escuta ativa e o desenvolvimento de competências como base para uma liderança que inspira e entrega resultados. Essa indicação é fruto de um trabalho coletivo e da confiança que recebemos de toda a equipe AXA”, ressalta o executivo.

Os líderes mais votados serão reconhecidos em cerimônia de premiação em outubro. A primeira fase da votação já está aberta e segue até 5 de setembro no site do Grupo Gestão RH. Para participar, acesse a página da pesquisa CEOs e RHs Mais Admirados e preencha seus dados para visualizar a lista de indicados. É possível votar em no mínimo 1 e no máximo 10 RHs, assim como nos CEOs. Após finalizar a pesquisa, aguarde o e-mail de confirmação e clique no botão enviado para validar seu voto. Apenas votos confirmados serão computados.

Vote nos executivos da AXA no Brasil clicando aqui:

https://www.grupogestaorh.com.br/rhs-mais-admirados/pesquisarhs

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

