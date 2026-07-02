CVG-RJ celebra 60 anos honrando o passado e construindo o futuro

Missa de Ação de Graças na Igreja da Candelária, marca as seis décadas da entidade – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) celebrou os seus 60 anos de fundação com uma Missa de Ação de Graças realizada no dia 30 de junho, na tradicional Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro. A cerimônia reuniu lideranças do mercado segurador, beneméritas, ex-presidentes, diretores, associados, parceiros, amigos e representantes de instituições do setor para homenagear a trajetória da entidade, o primeiro dos CVGs do Brasil.

Em um momento especial da missa, o celebrante passou a palavra à presidente do CVG-RJ, Sonia Marra. Ela não só agradeceu a presença de todos, como fez um agradecimento especial aos fundadores, conselheiros e ex-presidentes do CVG-RJ, ressaltando a importância da data. “O CVG-RJ é uma entidade longeva, protagonista no mercado, que incentivou a criação de outros CVGs, em outros estados. É uma missão que o Clube carrega e eu me sinto honrada de estar à frente hoje. Espero que nos próximos anos, haja cada vez mais pessoas com esse sentimento de coletividade que possam continuar desenvolvendo o mercado”.

Sonia Marra convidou a vice-presidente, Leila Nogueira, e o presidente do Conselho Consultivo, Ademir Marins para dirigirem as suas mensagens. Leila Nogueira ressaltou a dedicação na busca de fortalecer o seguro de pessoas. “Essa celebração é acima de tudo um momento de gratidão pelas conquistas alcançadas, pelas parcerias feitas ao longo dos anos e pela proteção divina que nos acompanha em toda essa caminhada”, declarou.

Ademir Marins, presidente do Conselho Consultivo, lembrou dos visionários fundadores do Clube e de todos aqueles que o mantiveram nesses 60 anos. Parabenizou a primeira mulher presidente do clube em seis décadas, Sonia Marra, e também a presença feminina em outros cargos na atual gestão. “Esperamos ver naquela galeria de fotos de ex-presidentes, que temos na sede do Clube, cada vez mais mulheres”, sentenciou.

Presenças – Reforçando o prestígio e a relevância do CVG-RJ para o desenvolvimento do mercado de seguros, entre os presentes estiveram o presidente do Sindicato dos Securitários, Adolfo Lima e a diretora administrativa do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), Dayse Magesti. “O CCS-RJ é parceiro do CVG-RJ, e não poderíamos deixar de vir cumprimentar o aniversário da entidade, bem como o trabalho excelente, que a presidente Sonia Marra, vem fazendo à frente desta tradicional instituição”, ressaltou Dayse Magesti.

Representantes das empresas beneméritas, como Beatriz Cavalcante, diretora comercial da Delphos, empresa que também completou 60 anos em 2026. “É uma alegria poder celebrar esses 60 anos do CVG-RJ, caminhando juntos nesse mercado, a solidez das nossas atividades, a honradez da prestação dos nossos serviços em conjunto. E o CVG-RJ sempre representa muito bem tudo aquilo que ele se propõe, assim como a Delphos”, frisou.

Também na cerimônia, Edson Calheiros, presidente da benemérita BVIX Seguradora e ex-presidente do CVG-RJ, destacou a trajetória da entidade. “É uma data que merece todas as comemorações. O CVG-RJ está no caminho certo, disseminando a cultura do seguro de pessoas e levando proteção às famílias brasileiras. É uma honra ter feito parte dessa história e ver a instituição chegar aos 60 anos sob a liderança de sua primeira presidente mulher, fazendo esse belo trabalho. Que venham mais 60 anos pela frente”, finalizou.

O evento contou ainda com as presenças de José Luiz Fontes, superintendente sênior de negócios da Bradesco Vida e Previdência, e seu time comercial. Após a missa a companhia ofereceu um almoço para toda diretoria do CVG-RJ e uma placa comemorativa pelos 60 anos da entidade.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 60 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Presidente e diretoria do CVG-RJ, sócios e beneméritas, além de representantes de entidades do mercado de seguros e demais convidados reunidos na Igreja da Candelária – Foto: Isabel Capaverde-VTN Comunicação