Circuito da Longevidade Bradesco Seguros leva esporte, saúde e bem-estar à orla de Salvador

Etapa baiana será realizada no dia 26 de julho, no Jardim de Alah, com percursos de 5 km e 10 km à beira-mar – Salvador recebe, no dia 26 de julho, mais uma etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros. A iniciativa promove um dia de celebração à vida ativa e saudável, reunindo pessoas de todas as idades em percursos de 5 km e 10 km no Jardim de Alah, um dos mais tradicionais espaços para a prática de atividades físicas ao ar livre da capital baiana. As inscrições podem ser realizadas no site oficial da prova: www.runningland.com.br/longevidade-bradesco-salvador-2026.

Em Salvador, cidade marcada pela forte conexão com o litoral e pela valorização dos espaços públicos para lazer e prática esportiva, o Circuito da Longevidade reforça a relação entre movimento, saúde e qualidade de vida. Realizada à beira-mar, a etapa convida os participantes a incorporarem hábitos mais saudáveis ao dia a dia, destacando a importância da atividade física para a promoção do bem-estar em todas as fases da vida.

A arena do evento contará com ativações para o público, incluindo aula de alongamento antes da largada e atividades de entretenimento após a corrida, além de espaços para fotos e momentos especiais. Durante o percurso, os atletas terão acesso a pontos de hidratação com distribuição de água e, na área de dispersão, receberão água e isotônicos. Informações sobre kits e inscrições estão disponíveis no site oficial da etapa.

“Promover iniciativas que incentivem hábitos saudáveis, o bem-estar e a prática de atividades físicas faz parte do nosso compromisso com a qualidade de vida da população. Em Salvador, cidade marcada pela energia, pela prática esportiva ao ar livre e pela forte conexão com o litoral, o Circuito da Longevidade reforça a importância do envelhecimento ativo e da convivência entre diferentes gerações”, afirma Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Criado em 2007 pelo Grupo Bradesco Seguros, o Circuito da Longevidade já reuniu mais de 40 mil pessoas ao longo de sua história e integra um conjunto de ações voltadas à promoção do envelhecimento ativo e do bem-estar em todas as fases da vida. Entre essas iniciativas, destacam-se o Indicador de Longevidade Pessoal (ILP), o Fórum da Longevidade, os Prêmios Longevidade e o portal Viva a Longevidade (vivaalongevidade.com.br), com conteúdo para quem busca envelhecer com saúde e qualidade de vida.

Após passagem por São Paulo e Campinas (SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro e, agora, Salvador, o Circuito passará ainda por Recife (PE) e Porto Alegre (RS), consolidando-se como uma das mais tradicionais iniciativas esportivas do país dedicadas à promoção da longevidade e do bem-estar. O projeto é apresentado junto ao Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte.

Serviço:

Circuito da Longevidade Bradesco Seguros – Salvador

Data: 26/07/2026

Local: Jardim de Alah (Av. Octávio Mangabeira – Jardim Armação, Salvador/BA)

Distâncias: 5k e 10k

Horário da largada única: em breve no site

Valor do kit: consulte as opções disponíveis no site

Retirada do Kit: Em breve no site

Patrocinador: Bradesco Seguros

Organizador: Instituto Educare

Comercializadora: Norte Marketing Esportivo

Site oficial: https://www.runningland.com.br/longevidade-bradesco-salvador-2026.