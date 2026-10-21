CCS-RJ reúne associados em almoço de confraternização pelo Dia do Corretor

Encontro fortalece os laços de amizade, aprendizado e parceria entre os associados – O Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) promoveu no dia 20 de outubro, em sua sede, no Centro do Rio, um almoço de confraternização em homenagem ao Dia do Corretor de Seguros, celebrado em 12 de outubro. O encontro reuniu associados em um momento de celebração da categoria, valorização profissional e fortalecimento do relacionamento entre os integrantes da entidade.

Para o corretor associado Romel Ferreira de Figueiredo, da Jump Corretora, que atua em todos os ramos de seguros, fazer parte do Clube representa uma oportunidade de desenvolvimento profissional. “Posso garantir que fazer parte do CCS-RJ é motivo de muito orgulho. Poder usufruir dos treinamentos e palestras proporcionados pelo Clube nos ajuda a aprimorar nossos conhecimentos e, acima de tudo, fazer novos amigos e conviver com todos torna o grupo mais unido. Todos estão sempre dispostos a ajudar uns aos outros, o que torna nossa atividade, nossa missão, mais fácil”, ressaltou.

A presidente do CCS-RJ, Fátima Monteiro, destacou o papel essencial dos corretores para o funcionamento e o desenvolvimento do mercado segurador. “Hoje comemoramos o Dia do Corretor para homenageá-los pela data de 12 de outubro. A categoria é o braço mais necessário e precioso nas operações de seguro, tanto na prospecção, quanto no atendimento e permanência de cada um dos clientes que alcança. O mercado reconhece esta importância do corretor de seguros e assim como nós do CCS-RJ reverencia justamente estes profissionais. Por isso, a nossa confraternização neste dia para celebrarmos este elo importante das atividades seguradoras. Parabéns!”

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Da esquerda para a direita: Romel Ferreira de Figueiredo, da Jump Corretora; Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ; Marco Aurelio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ e Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ. Foto: Divulgação