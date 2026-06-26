Bradesco AUTO/RE destaca protagonismo do corretor durante celebração dos 67 anos do Clube dos Seguradores da Bahia

O CEO da Bradesco Auto/RE, Rodrigo Bacellar, foi o convidado especial do Jantar de Negócios em celebração aos 67 anos do Clube dos Seguradores da Bahia, em Salvador. Realizado na última semana, o evento reuniu mais de 150 corretores, executivos e lideranças do mercado segurador baiano, além da imprensa especializada. Na ocasião, o executivo compartilhou sua visão sobre os desafios e oportunidades do setor, reforçando o papel estratégico dos corretores no crescimento do mercado de seguros.

Durante o encontro, Bacellar destacou a importância da proximidade com os parceiros de negócios e apresentou a visão da companhia para os próximos anos, baseada em inovação (inteligência artificial), desenvolvimento de produtos, fortalecimento da distribuição e ampliação da cultura do seguro. O executivo também ressaltou o potencial econômico da Bahia e do Nordeste, regiões que vêm ganhando relevância na estratégia de crescimento da seguradora.

“A Bahia reúne características que a tornam um mercado extremamente promissor para o setor de seguros. Estamos falando de uma economia diversificada, com força no agronegócio, na indústria, no turismo e nos serviços. Nesse cenário, o corretor segue sendo a principal conexão entre a seguradora e o cliente, levando proteção, orientação e soluções adequadas para cada realidade”, afirmou Rodrigo Bacellar.

O executivo também abordou as transformações que vêm moldando o mercado segurador, como a digitalização, os novos comportamentos de consumo, os impactos das mudanças climáticas e a crescente demanda por soluções mais personalizadas. Segundo ele, esses movimentos ampliam a necessidade de uma atuação consultiva e próxima dos corretores, que possuem a inteligência emocional como diferencial no relacionamento com os clientes.

“Vivemos um momento de profundas mudanças, mas também de grandes oportunidades. O seguro está cada vez mais presente nas decisões das pessoas e das empresas. Nosso compromisso é apoiar os corretores com produtos, tecnologia, capacitação e relacionamento para que possam crescer junto com a companhia”, destacou Bacellar.

Para Fausto Dorea, presidente do Clube, celebrar os 67 anos de atividade é motivo de grande orgulho. “Ao longo dessa trajetória, a entidade se consolidou como uma das instituições mais tradicionais do mercado segurador brasileiro, reunindo corretores, seguradores, executivos, prestadores de serviço e grandes amigos do setor. É uma honra fazer parte dessa história e contribuir para uma entidade que, há tantas décadas, atua como elo de integração, relacionamento e fortalecimento entre os diversos profissionais que movimentam o mercado de seguros”.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,6 bilhão de prêmios em automóveis (jan a mar/26) e de R$ 256 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/26). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,7% (até mar/26) em market share de automóveis no mercado e 14,8% (até mar/26) de market share em residencial.

Foto: Rodrigo Bacellar e Fausto Dorea | Foto: Divulgação Clube dos Seguradores