APVS Brasil é indicada ao Prêmio Reclame AQUI 2026 na categoria Proteção Veicular

A APVS Brasil está entre as empresas indicadas ao Prêmio Reclame AQUI 2026, na categoria Proteção Veicular – Mega Operações. A premiação reconhece empresas com base em critérios de reputação e atendimento, e a escolha das vencedoras é feita por votação popular. A votação desta edição está aberta até 5 de novembro.

A indicação ocorre no ano em que a associação completa 15 anos e coloca em evidência a relação construída com os consumidores ao longo desse período. Para Guilherme Dornas, gestor de relacionamento da APVS, o reconhecimento também reforça a importância de acompanhar a experiência dos associados e buscar melhorias contínuas nos serviços.

“Estar novamente entre as empresas indicadas ao Prêmio Reclame AQUI é um reconhecimento importante porque coloca em evidência a relação que construímos com os consumidores ao longo da nossa trajetória. Neste ano em que a APVS completa 15 anos, esse reconhecimento também nos convida a olhar para a evolução da nossa atuação e para a responsabilidade de atender uma base ampla de associados”, afirma Dornas.

No perfil da APVS Brasil no Reclame AQUI, a empresa aparece como verificada e com reputação RA1000 na avaliação dos últimos seis meses. Entre abril e setembro de 2026, a plataforma registra nota média de 8,8 em 10, índice de resolução superior a 91% e mais de 80% dos consumidores afirmando que voltariam a fazer negócio com a associação. Esses indicadores são acompanhados pela APVS como parte da análise da experiência dos consumidores.

“O aprimoramento da experiência do associado exigiu um olhar para toda a jornada de atendimento, desde o primeiro contato até a resolução de uma demanda. Isso passou pela evolução dos canais de relacionamento, pelo acompanhamento dos indicadores de desempenho e pela identificação de pontos em que os processos podem ser aperfeiçoados”, diz o gestor. Ele ressalta que os resultados ajudam a avaliar a percepção do público, mas que a qualidade do atendimento depende de acompanhamento contínuo.

Em uma operação de alcance nacional, atender a uma base ampla e diversa requer processos organizados e integração entre as áreas responsáveis por encaminhar e resolver solicitações. Dornas afirma que as manifestações dos associados são analisadas para identificar problemas recorrentes e oportunidades de melhoria. “O compromisso precisa ir além dos números: é garantir que o associado encontre orientação e uma resposta para sua necessidade.”

As avaliações registradas em plataformas públicas também ajudam a entender como os serviços são percebidos pelos consumidores. Para Dornas, reclamações e comentários podem funcionar como sinais para revisar procedimentos e aprimorar o relacionamento. “Uma reclamação não deve ser vista apenas como um registro individual, mas também como uma oportunidade de entender onde a experiência pode ser aprimorada.”

Na avaliação do gestor, a confiança no segmento depende tanto de regras claras quanto da experiência prática do associado. Compreender as condições do programa, saber como buscar atendimento e receber informações claras são aspectos essenciais para construir relações consistentes. “Transparência, responsabilidade e capacidade de resposta precisam caminhar juntas”, afirma.

Sobre a APVS:

A APVS faz parte do segmento de Proteção Patrimonial Mutualista, regulamentado pela Lei Complementar nº 213/2025. Com base sólida no Brasil há mais de 15 anos, a Associação é focada em veículos de grande, médio e pequeno porte. Também, tem como preceitos promover a satisfação do associado, a valorização e o respeito às pessoas, à responsabilidade social e atender com excelência, integridade e sustentabilidade.