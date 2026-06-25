Grupo Bradesco Seguros amplia capacitação de corretores com nova Trilha Residencial na Universeg

Iniciativa reúne conteúdos interativos e aposta em aprendizagem imersiva para apoiar corretores na oferta de assistências residenciaisv-vAs assistências residenciais vêm ganhando espaço na jornada dos clientes, impulsionadas pela busca por conveniência, agilidade na resolução de imprevistos e maior percepção de valor nos serviços agregados aos seguros.

Atento a esse movimento e ao papel central dos corretores, o Grupo Bradesco Seguros amplia sua frente de capacitação com o lançamento da “Trilha das Assistências Residenciais – Aprenda de forma Interativa!” na plataforma Universeg. A iniciativa passa a integrar o portfólio de conteúdos voltados ao desenvolvimento comercial, com foco na oferta de assistências e na geração de valor para clientes e parceiros. Com conhecimento estratégico, nossa base de corretores é capaz de identificar oportunidades e traduzir esses benefícios de forma clara aos segurados.

A trilha foi estruturada para combinar informação e experiência prática, apostando em formatos dinâmicos que favorecem o aprendizado e a retenção do conhecimento. A jornada começa com uma pílula em vídeo desenvolvida com técnica de animação em Stop Motion, recurso inédito na plataforma, que apresenta de forma leve e criativa situações comuns do dia a dia em uma residência, incluindo impactos para o cliente e seu pet. A proposta é mostrar, na prática, como imprevistos podem abrir espaço para abordagens mais naturais sobre assistências.

“Pensar em formatos mais dinâmicos e interativos é fundamental para conectar o aprendizado à realidade do corretor. Quando trazemos situações do dia a dia de forma leve e aplicada, facilitamos a assimilação do conteúdo e tornamos a capacitação mais efetiva”, afirma Andrea Carrasco, superintendente sênior de RH do Grupo Bradesco Seguros.

Na sequência, o corretor tem acesso a conteúdos de apoio, como o Resumo de Serviços de Assistência Residencial, que consolida as principais informações sobre coberturas, limites e formas de utilização, servindo como suporte direto para o momento da negociação.

Um dos principais destaques da trilha é o game interativo em ambiente 3D, conduzido pelo anfitrião Áureo, cujo nome remete à Auto + RE + Oportunidades. Ao longo da experiência, o personagem guia o corretor por uma residência simulada, apresentando as assistências mais acionadas e demonstrando, em diferentes situações, como esses serviços podem ser ofertados de forma contextualizada. A proposta é aproximar o conteúdo da realidade de atendimento, permitindo que o corretor vivencie, ainda que de forma simulada, interações semelhantes às que encontra com seus clientes no dia a dia.

“A capacitação contínua, alinhada às novas tecnologias, é essencial para fortalecer a atuação comercial. Ao disponibilizarmos conteúdos que combinam prática e aplicação no dia a dia, apoiamos o corretor a identificar oportunidades de negócio e a gerar mais valor para seus clientes”, afirma Leonardo Freitas, diretor comercial da Bradesco Seguros.

A Universeg é o ambiente de capacitação do Grupo Bradesco Seguros, dedicado ao desenvolvimento profissional e pessoal de corretores e parceiros, reunindo conteúdos contínuos voltados à evolução da atuação comercial e ao apoio nos desafios da rotina.

Para acessar a Trilha Residencial:

Computador: Portal de Negócios > Painel Home > Capacitação > Acesso à Universeg

Mobile: App Corretor > Meus Treinamentos > Universeg

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Andrea Carrasco, superintendente sênior de RH do Grupo Bradesco Seguros.