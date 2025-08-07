Próximo curso ao vivo do CCPSegNews será o CURSO WHATSAPP PRO: COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS!

Trata-se de um curso inédito com a experiente profissional Márcia Mitsue Shimizu. Confira esse e demais eventos agendados: Curso de WhatsApp (Inédito); Curso de Seguros Aeronáuticos; I Congresso Brasileiro de Seguro Garantia;

Curso de LGPD em Contratos de Seguro; MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025.

Enterbooks Edições, a editora da Agência Seg News, lançará novos títulos (e-book e impresso):

*Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil (Com 23 Coautores)

*Dicionário de Seguros Trilingue (Português, Inglês e Espanhol)

Agenda:

CURSO WHATSAPP PRO: COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA PARA RESULTADOS

Data: 12 de Agosto 2025 – Das 19h30 ás 21h30 – GoogleMeet

Facilitadora: Márcia Mitsue Shimizu

*Com mais de 45 anos de atuação nos mercados segurador e imobiliário, Márcia acumula vasta experiência em gestão de equipes de vendas, desenvolvimento

de treinamentos, marketing e produtos. Atualmente, atua como consultora especializada em expansão de negócios.

Inscrições: R$ 160,00 – Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-whatsappp-pro/

CURSO BÁSICO EAD DE SEGUROS AERONÁUTICOS

Data: 19 e 21 de Agosto de 2025 – Das 19h00 ás 21h00 – GoogleMeet

Professora: Dra. Juliana Salicio de Carvalho Chiquette

*Advogada com ampla formação e atuação nas áreas de Direito Contratual, Direito Digital, LGPD, Mediação

e Direito Aeronáutico. Docente, autora de livros e artigos jurídicos. Membro de diversas comissões da OAB/SP e da APDADOS.

*Inscrições: R$ 180,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-basico-ead-seguros-aeronauticos/

I CONGRESSO BRASILEIRO DE SEGURO GARANTIA – ON LINE

LIVRO AO VIVO: Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil

*Publicação da EnterBooks Edições – Editora da Agência Seg News

Data: 29 de Agosto de 2025 – Das 14h00 ás 19h30 – GoogleMeet

*Inscrições: R$ 150,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

.Inclui o e-book como cortesia

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/1-congresso-brasileiro-de-seguro-garantia/

CURSO BÁSICO EAD de LGPD EM CONTRATOS DE SEGUROS

Data: 02 e 04 de Setembro de 2025 – Das 19h00 ás 21h00 – GoogleMeet

Professora: Dra. Juliana Salicio de Carvalho Chiquette

*Inscrições: 160,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-basico-lgpd-em-contratos-de-seguros/

MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025 – PRESENCIAL

Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros

Data: 22 de Outubro de 2025 – 9h00 ás 17h30

Local: Espaço Paulista de Eventos (Auditório Júpiter) – Av. Paulista, 807 – 17o Andar

Inscrições: R$ 290,00 – Forma de Pgto: Pix 11 934157357

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/meeting-tech-news-insurance-2025/