Executivos da BWS IoT estarão no Meeting Tech News Insurance 2025 apresentando “Novas Soluções em Gestão de Frotas e Rastreamento de Veículos”

Oswaldo Conti-Bosso, Fundador da BWS IoT; Flavio Fernandes, VP de Engenharia e Valter Chagas Junior, VP de Tecnologia serão os palestrantes do III Painel (15h50 ás 16h40): Desenvolvimento & Tecnologia: Novas Soluções em Gestão de Frotas e Rastreamento de Veículos. O evento, que acontecerá no dia 22 de outubro em Sâo Pauo (hibrido), contará também com os palestrantes Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM; Alexandre Federman, CEO do Grupo EXALT; Igor Sabino Moreira Sousa, Diretor de Marketing da Agência Seg News; Alana Tamira, Diretora Executiva e Marketing da EBX Agency e Luiz Fernando Nassif – CEO da IParts Solution – Peças Automotivas & ASG.
Reserve sua inscrição aqui:
https://agenciasegnews.com.br/meeting-tech-news-insurance-2025/
PROGRAMA:
MEETING TECH NEWS INSURANCE 2025 (EVENTO HÍBRIDO)
Inovações & Soluções em Distribuição e Serviços em Seguros
Data: 22 de Outubro de 2025 – 13h30 ás 18h00
On Line – Plataforma GoogleMeet
Presencial: Espaço Paulista de Eventos (Sala Poseidon) – Av. Paulista, 807 – 17o Andar
Inscrições (Com Certificado): R$ 130,00 (Presencial) – R$ 70,00 (On Line)
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
Palestrantes Confirmados:
Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM
Alexandre Federman, CEO do Grupo EXALT
Vinicius Schroeder, CEO da Brick
Oswaldo Conti-Bosso, Fundador da BWS IoT
Flavio Fernandes, VP de Engenharia da BWS IoT
Valter Chagas Junior, VP de Tecnologia da BWS IoT
Igor Sabino Moreira Sousa, Diretor de Marketing da Agência Seg News
Alana Tamira, Diretora Executiva e Marketing da EBX Agency
Luiz Fernando Nassif – CEO da IParts Solution – Peças Automotivas & ASG
PROGRAMAÇÃO:
14h00 – Abertura
Ivanildo J. M. Sousa, CEO da Agência Seg News – Coordenador
I Painel (14h10 ás 15h00): As Plataformas de Distribuição X Ampliação da base de segurados no Brasil
Palestrantes:
*Alexandre Dominguez, CEO da Seguradora ALM
*Alexandre Federman, CEO do Grupo EXALT
II Painel (15h00 ás 15h30): A revolução na prevenção e detecção de fraudes em seguradoras (Palestra Virtual – On Line)
Palestrante:
*Vinicius Schroeder, CEO da Brick (On Line)
15h30 ás 15h50 – Coffe Break
III Painel (15h50 ás 16h40): Desenvolvimento & Tecnologia: Novas Soluções em Gestão de Frotas e Rastreamento de Veículos
Palestrantes:
*Oswaldo Conti-Bosso, Fundador daBWS IoT
*Flavio Fernandes, VP de Engenharia
*Valter Chagas Junior, VP de Tecnologia
IV Painel (16h40 ás 17h20) – Comunicação & Marketing: Estratégias de Posicionamento e Branding no Setor de Seguros
Palestrantes:
*Igor Sabino Moreira Sousa, Diretor de Marketing da Agência Seg News
*Alana Tamira, Diretora Executiva e Marketing da EBX Agency
V Painel (17h20 ás 18h00) Sinistros: IA & Soluções para a agilização e eficiência no atendimento aos segurados
Palestrante:
*Luiz Fernando Nassif – CEO da IParts Solution – Peças Automotivas & ASG
Inscrições (Com Certificado): R$ 130,00 (Presencial) – R$ 70,00 (On Line)
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357