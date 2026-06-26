Transformações do mercado global de seguros e riscos climáticos são temas do Comentário Econômico da GRTV

O Comentário Econômico, programa da GRTV dedicado à análise de tendências, indicadores e transformações que impactam os mercados de seguros, resseguros, investimentos e gestão de riscos, apresenta sua mais recente edição abordando as mudanças no mercado global de seguros e os desafios crescentes relacionados às perdas catastróficas e às mudanças climáticas.

Conduzido por Paulo Alexandre, o episódio reúne o consultor econômico Francisco Galiza e Guilherme Perondi Neto, presidente da Swiss Re Corporate Solutions, para analisar as principais conclusões dos estudos Sigma, publicados pelo Swiss Re Institute, referência internacional em pesquisas e análises do setor segurador. Segundo o executivo, os estudos ajudam seguradoras, resseguradoras, reguladores e investidores a compreenderem os riscos emergentes e as tendências que moldam o mercado mundial.

Durante a entrevista, Perondi destacou que as perdas seguradas decorrentes de catástrofes naturais continuam em trajetória de crescimento e que os chamados riscos secundários passaram a representar a principal fonte de perdas climáticas. “Os riscos secundários já são a maior fonte de perdas originadas por eventos climáticos”, afirmou. Eventos como enchentes, secas, tempestades, incêndios e alagamentos têm ocorrido com maior frequência e intensidade, ampliando os impactos econômicos e segurados em diversos países.

O programa também discute os reflexos desse cenário para o Brasil, abordando temas como urbanização, concentração dos riscos, infraestrutura, mudanças climáticas e a baixa penetração do seguro no país.

A íntegra do episódio está disponível no canal da GRTV no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bhpoxoya8bk