Revista da Aconseg-RJ, número 62, está no ar com novidades

A partir desta edição, as assessorias afiliadas à Aconseg-RJ terão uma página para falar sobre o seu histórico, áreas de atuação, oportunidades de negócios e a importância do canal.

Saiba mais em: https://aconseg-rj.com.br/revistas/no62-06-2026

O mercado de seguros atravessa um período de profundas transformações. Mudanças demográficas, avanços tecnológicos, novos hábitos de consumo e desafios econômicos vêm redesenhando o setor e criando oportunidades para quem está preparado para inovar, se adaptar e fortalecer o relacionamento com os clientes. Nesta edição, reunimos temas que ajudam a compreender esse cenário e apontam caminhos para o crescimento dos negócios.

A matéria de capa traz uma reflexão sobre o enorme potencial de crescimento do seguro automóvel no Brasil. Apesar de ser um dos principais produtos do setor, apenas uma parcela da frota nacional conta com proteção securitária. O cenário evidencia uma grande oportunidade para ampliar a cultura do seguro e expandir a atuação de corretores e assessorias em um segmento que ainda possui espaço para crescer.

Estreia – Uma das novas atrações da revista é a estreia da coluna “Conheça as Assessorias da Aconseg-RJ”, criada para apresentar ao mercado as empresas associadas, suas trajetórias, diferenciais, áreas de atuação e contribuições para o fortalecimento do canal assessorias. A iniciativa reforça o compromisso da entidade em dar visibilidade ao trabalho desenvolvido por suas associadas e aproximar ainda mais corretores, seguradoras e parceiros de negócios.

Outro destaque desta edição é a longevidade, que vem transformando a sociedade e criando demandas por proteção financeira, planejamento e segurança. Se antes o aumento da expectativa de vida era visto principalmente como um desafio, hoje ele se apresenta como uma fonte de oportunidades para o desenvolvimento de produtos, serviços e modelos de atendimento aderentes às necessidades de uma população em busca de qualidade de vida.

Analisamos o novo ciclo de crescimento do seguro saúde no Brasil. Após anos marcados por aumento de custos e mudanças regulatórias, o segmento também está sendo impulsionado pelo envelhecimento da população.

A Universidade da Aconseg-RJ contribui para esse debate ao demonstrar que os impactos da longevidade vão muito além dos seguros de saúde, vida e previdência. Também influenciam hábitos de consumo, mobilidade e relacionamento, criando reflexos importantes para ramos como o seguro automóvel e fortalecendo a necessidade de capacitação contínua dos profissionais do setor.

Pesquisa – A edição traz também uma análise sobre os hábitos de consumo da elite brasileira, baseada em estudo da Serasa Experian. Os dados mostram que, mesmo em um ambiente cada vez mais digital, o atendimento consultivo e personalizado continua sendo valorizado por uma parcela significativa dos consumidores de alta renda. Uma constatação que reforça a relevância do corretor de seguros e do trabalho desenvolvido pelas assessorias na construção de relacionamentos de confiança.

Boa leitura!

Sobre a Aconseg-RJ

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 3 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.