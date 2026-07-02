PodCast do CSP Bahia recebe fundador do CQCS para discutir inovação e insurtechs

O Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios da Bahia promove, no próximo dia 14 de julho, às 19h15, mais uma edição do PodCast CSP Bahia, que terá como convidado o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho. A transmissão será ao vivo pelo canal da entidade no YouTube e contará com a apresentação do presidente da instituição, Antonio Daniel Mota, e do vice-presidente, Ulisses Brito.

Com quase quatro décadas de atuação no mercado segurador, Gustavo Doria Filho é uma das principais referências nacionais e internacionais quando o assunto é inovação, tecnologia e transformação do setor. Fundador do CQCS, plataforma que conecta mais de 100 mil profissionais em 25 anos de atuação, ele também idealizou o CQCS Inovação, considerado o maior evento de inovação em seguros da América Latina e um dos mais relevantes do mundo.

Durante o encontro, o executivo compartilhará sua visão sobre as mudanças que vêm redesenhando o mercado segurador, o avanço das insurtechs, o impacto da inteligência artificial, a evolução dos modelos de negócios e os desafios para seguradoras, corretores e profissionais que desejam se manter competitivos em um ambiente cada vez mais digital.

Segundo Antonio Daniel Mota, o podcast reforça o compromisso do CSP Bahia com a disseminação do conhecimento e o debate de temas estratégicos para o desenvolvimento do mercado de seguros de pessoas.

“Desde o lançamento do PodCast CSP Bahia, buscamos reunir convidados que contribuam para ampliar a visão dos profissionais do mercado sobre temas relevantes. Receber Gustavo Doria Filho é uma oportunidade de promover uma discussão qualificada sobre inovação e transformação digital com uma das maiores referências do setor. Esse é exatamente o propósito do projeto: levar conteúdo de qualidade, estimular o compartilhamento de experiências e aproximar os profissionais das principais tendências que estão moldando o futuro do mercado”, afirma.

O dirigente destaca ainda que o PodCast CSP Bahia se consolidou como uma iniciativa pioneira entre as entidades do setor no estado, fortalecendo a atuação institucional do Clube na promoção de conteúdo especializado e no incentivo ao desenvolvimento profissional.

Além de fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho mantém uma relação histórica com o CSP Bahia, do qual é um dos fundadores. O CQCS também integra o quadro de Beneméritas Ouro da entidade, reforçando uma parceria construída ao longo dos anos em favor do fortalecimento do mercado segurador.

A live é aberta aos profissionais do mercado e demais interessados no tema. O acesso é pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=8PLucHRUZMk

Serviço

PodCast CSP Bahia

Tema: Inovação, insurtechs e o futuro do mercado de seguros

Convidado: Gustavo Doria Filho (fundador do CQCS)

Apresentadores: Antonio Daniel Mota (presidente do CSP Bahia) e Ulisses Brito (vice-presidente)

Data: 14 de julho (terça-feira)

Horário: 19h15

Transmissão: Canal do CSP Bahia no YouTube

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8PLucHRUZMk