“Não desista, porque o resultado vai vir”, diz profissional em proteção financeira no novo episódio do Papo de Especialista

Paula Braziliano compartilha trajetória profissional, fala sobre resiliência e relacionamento com clientes e destaca o impacto da atividade na transformação de vidas e carreiras – A MAG Seguros lançou mais um episódio do Papo de Especialista, videocast que abre espaço para que profissionais em proteção financeira compartilhem experiências, estratégias de negócios e histórias inspiradoras do mercado segurador. No novo filme, a convidada da vez é Paula Braziliano, especialista em proteção financeira e uma das principais referências da companhia no atendimento a profissionais da saúde.

Em conversa com Márcio Batistuti, Diretor Comercial de Varejo do Grupo MAG, Paula relembra toda sua carreira, desde os primeiros passos no mercado financeiro até se tornar uma profissional reconhecida pela atuação consultiva e pela construção de relacionamentos de longo prazo com seus clientes.

A especialista destaca que o sucesso na carreira está diretamente ligado à capacidade de compreender as necessidades das pessoas e construir relações baseadas em confiança. “A gente invade a intimidade do cliente, mas acaba dando certo quando ele entende o propósito e confia no nosso trabalho.”

Ao longo da conversa, ela compartilha aprendizados acumulados em mais de duas décadas de atuação e ressalta que a persistência precisa estar acompanhada de estratégia e sensibilidade. “A gente é insistente, mas tem que saber quando insistir e qual argumento usar quando vai insistir. Depende muito do cliente”, relata.

Início da carreira e dificuldades

Um dos momentos mais marcantes do episódio acontece quando a especialista relembra o início da carreira, período em que enfrentou desafios financeiros enquanto construía sua carteira de clientes. A história serve como inspiração para profissionais que estão começando na atividade. “Quando a gente começa não é fácil para ninguém. Você passa por dificuldades, mas quando cria sua carteira de clientes e as recomendações começam a chegar, o negócio começa a andar.”

Ela também conta um caso que ilustra a importância da construção de confiança ao longo do tempo. Após anos tentando conquistar um médico resistente ao seguro de vida, ela viu o profissional mudar de opinião depois que um dos sócios da clínica utilizou uma cobertura contratada para enfrentar um tratamento de câncer.

Segundo Paula, a experiência reforçou que a credibilidade é construída por meio da consistência e do atendimento de qualidade. “Eu continuei dando um bom atendimento para todos. Quando o sócio dele precisou do seguro e recebeu a indenização rapidamente, ele me procurou e disse: ‘Paula, acho que agora vou fazer o seguro também’.”

Outro tema abordado no episódio é a evolução da percepção dos brasileiros sobre proteção financeira após a pandemia. O período representou uma mudança importante na forma como as pessoas enxergam o seguro de vida e, para a especialista, a relevância do desenvolvimento profissional contínuo é um dos pilares para ampliar oportunidades de negócios.

“Resiliência. Não desista. Ser corretor de seguros, principalmente especialista em vida, não é para os fracos. Mas, lá na frente, o resultado vem. E o mais gratificante é saber que você ajuda a mudar a vida das pessoas”, incentiva.

Criado pela MAG Seguros, o Papo de Especialista tem como objetivo compartilhar conhecimento prático e experiências reais de profissionais que atuam diariamente na construção de soluções de proteção financeira para famílias e empresas. O projeto complementa as iniciativas de conteúdo da companhia voltadas ao desenvolvimento de corretores e especialistas, promovendo troca de experiências e disseminação de boas práticas do mercado. O episódio completo está disponível no canal oficial da MAG no YouTube: (3300) EP.4 – Quando Persistir Faz Toda a Diferença | Papo de Especialista – YouTube

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.