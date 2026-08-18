Grupo MAG lança videocast que mostra como parcerias transformam negócios no mercado de proteção financeira

Projeto intitulado “Na Mesma Mesa” acompanha histórias de parceiros e revela como proximidade, escuta e soluções personalizadas ajudam a construir relações de longo prazo – Como parte de sua estratégia de fortalecimento do relacionamento com parceiros e distribuidores, o Grupo MAG, especialista em vida e previdência com 191 anos de atuação ininterrupta, lança o videocast Na Mesma Mesa, uma iniciativa que apresenta histórias de colaboração e inovação no mercado de proteção financeira. Apresentado por Carice Weber, diretora executiva comercial Corporate do Grupo MAG, o projeto mostra como a companhia desenvolve soluções personalizadas para diferentes organizações, combinando proteção financeira, tecnologia, atendimento, capacitação e suporte comercial para impulsionar seus negócios e ampliar o acesso à proteção financeira.

Mais do que discutir tendências do setor, o Na Mesma Mesa coloca em evidência as vivências e os aprendizados construídos a partir dessas parcerias. O nome do projeto traduz essa proposta: reunir diferentes perspectivas em torno da mesma mesa para compartilhar desafios, trocar experiências e encontrar novos caminhos para o mercado.

Cada episódio começa no ambiente de um parceiro, apresentando sua história, sua operação e os desafios do dia a dia. Em seguida, a conversa segue para o Café MAG by Le Cordon Bleu, na Matriz de Negócios da companhia, em São Paulo, onde convidados e executivos aprofundam temas ligados à inovação e ao relacionamento para o desenvolvimento de negócios. O formato busca conectar a vivência dos parceiros às discussões realizadas em estúdio, aproximando diferentes perspectivas sobre os desafios e as oportunidades do setor.

“Cada parceiro é único e tem uma realidade, um momento de negócio e desafios específicos. Não existe uma solução única que atenda a todos da mesma forma. Nosso papel é compreender esse contexto para construir soluções personalizadas que façam sentido para seus clientes e contribuam para o crescimento de sua operação. Para isso, combinamos, de forma estratégica, um portfólio diversificado de produtos, tecnologia, atendimento próximo, capacitação e suporte comercial, sempre de acordo com as necessidades de cada parceiro”, afirma Carice Weber, diretora executiva comercial Corporate do Grupo MAG.

Segundo a executiva, foi justamente a partir dessas experiências que surgiu a ideia de transformar essas histórias em conteúdo.

“Ao longo dos anos, percebemos que essas parcerias carregam aprendizados valiosos para todo o mercado. Por isso, no Na Mesma Mesa, os parceiros são os protagonistas de cada episódio. Queremos mostrar, por meio de histórias reais, como conhecemos a realidade de cada organização e construímos, junto com ela, soluções que fortalecem seus negócios e ampliam o acesso à proteção financeira. Ao compartilhar essas experiências, mostramos que o desenvolvimento do mercado acontece quando diferentes organizações trabalham de forma colaborativa e com uma visão de longo prazo “, completa.

O Grupo MAG estruturou o Na Mesma Mesa em um formato leve e dinâmico, com episódios de 30 a 35 minutos gravados no Café MAG by Le Cordon Bleu, na Matriz de Negócios da companhia, em São Paulo. O espaço foi escolhido para simbolizar o ambiente onde ideias e relações se desenvolvem de forma próxima e colaborativa, além de representar a importância da unidade paulista como ponto de encontro entre executivos, parceiros e diferentes áreas do negócio.

“Escolhemos o Café MAG by Le Cordon Bleu porque ele representa exatamente a forma como acreditamos que os negócios são construídos: por meio do diálogo, da troca de experiências e da proximidade. É um espaço que traduz nossa cultura de relacionamento e reforça que as melhores soluções surgem quando diferentes perspectivas se encontram para construir valor em conjunto “, finaliza a executiva.

A primeira temporada terá episódios publicados mensalmente no canal da companhia no YouTube. A estreia acontece neste mês com a convidada Erika Palma, presidente da OABPrev-SP, em um episódio que celebra os 20 anos da parceria entre as instituições e discute a evolução da previdência complementar e da proteção financeira para profissionais da advocacia.

Ao longo da temporada, o Na Mesma Mesa reunirá representantes de diferentes segmentos para mostrar como relações construídas com confiança, diálogo e colaboração contribuem para impulsionar negócios e diversificar o acesso à proteção financeira. A cada episódio, a MAG demonstrará como a sua expertise na construção de relacionamentos sólidos fortalece a sua atuação e potencializa os resultados de suas iniciativas no mercado.

Assista ao teaser:

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 57 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). O Grupo MAG atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.

Foto: Carice Weber, diretora executiva comercial Corporate do Grupo MAG