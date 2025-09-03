Corretor como protagonista: Avanza Talks debate transformação estratégica do mercado de seguros

Evento digital gratuito disponível a partir do dia 08 de setembro coloca o corretor no centro das discussões sobre o futuro do setor, com participação da Sompo, Avla Brasil, AXA, Akad, Junto Seguros e especialistas renomados – A evolução do mercado de seguros brasileiro tem um protagonista claro: o corretor. Em um cenário de crescente especialização e demanda por soluções consultivas, esses profissionais deixam de ser apenas intermediários para se tornarem parceiros estratégicos de clientes e seguradoras.

Reconhecendo essa transformação, a Avanza realiza o Avanza Talks, evento online gratuito disponível a partir do dia 08 de setembro que posiciona o corretor como foco central das discussões sobre o futuro do setor. Com seis painéis temáticos especialmente produzidos, o webinar reunirá representantes da Sompo Seguros, Avla Brasil, AXA no Brasil, Akad Seguros, Junto Seguros, Risk Veritas e RM7 Seguros para debater estratégias, oportunidades e ferramentas que potencializam a atuação desses profissionais.

O novo ciclo do mercado exige corretores mais preparados e especializados. Por isso, o evento dedica painéis específicos para produtos que demandam conhecimento e atuação consultiva junto aos segurados, como Seguro Empresarial, Seguro Garantia, Responsabilidade Civil Profissional e Geral, customizadas, com participação de executivos de seguradoras.

“Estamos vivenciando a profissionalização definitiva da corretagem. O corretor consultivo, que domina produtos especializados e oferece soluções integradas, é quem lidera esse novo mercado”, afirma Dionísio Rafael, sócio-fundador da Avanza.

Um dos destaques da programação será a discussão sobre Gerenciamento de Riscos e Seguro de Transportes, com a participação de Alfredo Chaia, da Risk Veritas, que possui mais de 40 anos de experiência e é diretor na Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP), e Filipe Carvalho, especialista da AXA no Brasil com trajetória em empresas multinacionais desde 2009.

No painel de Seguro Empresarial, executivos da Sompo Seguros como Elaine Dantas, Thyago Apolinario e Jhonatan Aparecido dos Santos compartilharão experiências sobre atendimento a PMEs, ao lado de Júlia Garcia Guimarães e Paulo da Cruz Fernandes, da Avla Brasil, que acumulam mais de 40 anos de experiência combinada no mercado segurador.

A Regionalização do mercado ganhará destaque especial, com a participação de Rosane Mota, da RM7 Corretora de Seguros, que possui mais de 30 anos de experiência e construiu uma carreira sólida fora do eixo RJ/SP. O painel mostrará como profissionais de diferentes regiões estão criando nichos de atuação e construindo relacionamentos sólidos com seguradoras.

O painel de Responsabilidade Civil contará com especialistas como Ludmilla Sava e Gustavo Candido, da Sompo Seguros, além de Caroline Santos e Eric Epprecht, da Akad Seguros, que também terá participação de Odete Queirós no painel de Expansão de Portfólio e Programas de Afinidade / B2B2C.

No painel de Seguro Garantia, Felipe Nakazone e André Bertolino, superintendentes da Avla Brasil, junto com Camila Priolo da Silva, da Junto Seguros, discutirão as oportunidades em setores estratégicos como construção, prestação de serviços, licitações e garantias judiciais.

Com mediação de Ana Carolina Mello, cada painel contará com representantes técnicos e comerciais das principais seguradoras, além de corretores experientes e especialistas convidados. A proposta é promover um diálogo prático e direto sobre desafios reais e soluções aplicáveis.

“Nossa proposta com o Avanza Talks é criar um espaço de troca real entre seguradoras e corretores, onde possamos discutir não apenas tendências, mas soluções práticas que impactem o dia a dia de quem trabalha no mercado. O formato digital permite que profissionais de todo o Brasil tenham acesso a esse conteúdo especializado”, explica Ana Carolina Mello, sócia-fundadora da Avanza.

O Avanza Talks estará disponível online a partir do dia 08 de setembro para todos os inscritos, permitindo que corretores e interessados assistam aos painéis em seus próprios horários. As inscrições estão abertas em www.avanza.seg/evento e garantem acesso completo aos seis painéis especializados, além de materiais complementares sobre todos os temas discutidos.

O formato digital estrategicamente escolhido permite maior flexibilidade e alcance nacional, possibilitando que profissionais de todas as regiões do Brasil tenham acesso ao mesmo conteúdo, independente de sua localização geográfica.

Sobre a Avanza

A Avanza é uma assessoria especializada no mercado de seguros, que conecta tecnologia, conhecimento especializado e eficiência operacional para simplificar processos, otimizar resultados e abrir novas oportunidades no mercado. Com foco em soluções diferenciadas, a empresa atua como parceira estratégica de corretores e seguradoras, proporcionando crescimento inteligente e sustentável.

Para mais informações:

https://www.linkedin.com/company/avanzaseg

https://www.instagram.com/avanza.seg