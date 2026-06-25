Agenda do CCPSegNews tem Cursos de Sinistros e um Fórum Seguros e Assistência PET em Julho!

O primeiro evento do mês de julho será o Curso EAD Seg News de Sinistros de Carros Elétricos (02,03,06 e 07 de Julho) e em seguida o Curso EAD Seg News de Capacitação em Regulação de Sinistros (14, 16, 21 e 23 de Julho). No dia 30 de Julho teremos o I Fórum Seg News de Seguros e Assistência PET. Confira as informações abaixo:
Solicite a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357
Ou nos links abaixo:
AGENDA CCPSEGNEWS DE CURSOS E EVENTOS – JULHO
CURSOS DE REGULAÇÃO DE SINISTROS – SINITROS DE CARROS ELÉTRICOS E SEGUROS & ASSISTÊNCIA PET
CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE CARROS ELÉTRICOS
Professora: Milena Teixeira – Especialista em Sinistro Automóvel, Diretora Fundadora da Facilite Sinistros
Data: 02, 03, 06 e 07 de Julho – Das 19h30 ás 21h00
Carga Horária: 06 Horas – Curso Ao Vivo – Plataforma GoogleMeet
Inscrição: R$ 270,00 – Boleto ou Cartão de Crédito em 02 Vezes
Pagamento a Vista no Pix: R$ 240,00 (Chave 11 934157357)
Inscrições:
https://agenciasegnews.com.br/curso-sinistros-carros-eletricos/
CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (AO VIVO – ON LINE)
“Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”
Professor: Hilton Gomes dos Santos
Datas: 14 – 16 – 21 – 23 DE JULHO/2026 – DAS 19h00 ás 21h00
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 8 horas (Com Certificado)
Inscrições: R$ 390,00
Formas de Pagamento: Pix 11 934157357 ou Boleto a Vista
Cartão de Crédito (Com Juros)
Inscrições:
https://agenciasegnews.com.br/curso-regulacao-de-sinistros/
I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA PET
Perfil atual do mercado e perspectivas de negócios
Data: 30 de Julho – Das 14h30 ás 17h30
Plataforma GoogleMeet Ao Vivo
Carga Horária 3 horas (Com Certificado)
Investimento: R$ 75,00
A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada
Forma de Pagamento: Pix 11 934157357
*Com Certificado
Inscrições:
https://agenciasegnews.com.br/forum-seguros-assistencia-pet/