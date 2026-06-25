Agenda do CCPSegNews tem Cursos de Sinistros e um Fórum Seguros e Assistência PET em Julho!

O primeiro evento do mês de julho será o Curso EAD Seg News de Sinistros de Carros Elétricos (02,03,06 e 07 de Julho) e em seguida o Curso EAD Seg News de Capacitação em Regulação de Sinistros (14, 16, 21 e 23 de Julho). No dia 30 de Julho teremos o I Fórum Seg News de Seguros e Assistência PET. Confira as informações abaixo:

Solicite a sua inscrição pelo WhatsApp: 11 934157357

Ou nos links abaixo:

AGENDA CCPSEGNEWS DE CURSOS E EVENTOS – JULHO

CURSOS DE REGULAÇÃO DE SINISTROS – SINITROS DE CARROS ELÉTRICOS E SEGUROS & ASSISTÊNCIA PET

CURSO EAD SEG NEWS DE SINISTROS DE CARROS ELÉTRICOS

Professora: Milena Teixeira – Especialista em Sinistro Automóvel, Diretora Fundadora da Facilite Sinistros

Data: 02, 03, 06 e 07 de Julho – Das 19h30 ás 21h00

Carga Horária: 06 Horas – Curso Ao Vivo – Plataforma GoogleMeet

Inscrição: R$ 270,00 – Boleto ou Cartão de Crédito em 02 Vezes

Pagamento a Vista no Pix: R$ 240,00 (Chave 11 934157357)

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-sinistros-carros-eletricos/

CURSO SEG NEWS DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO DE SINISTROS (AO VIVO – ON LINE)

“Fundamentos da Regulação de Sinistros e Impactos da Nova Lei de Seguros”

Professor: Hilton Gomes dos Santos

Datas: 14 – 16 – 21 – 23 DE JULHO/2026 – DAS 19h00 ás 21h00

Plataforma GoogleMeet Ao Vivo

Carga Horária 8 horas (Com Certificado)

Inscrições: R$ 390,00

Formas de Pagamento: Pix 11 934157357 ou Boleto a Vista

Cartão de Crédito (Com Juros)

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/curso-regulacao-de-sinistros/

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS E ASSISTÊNCIA PET

Perfil atual do mercado e perspectivas de negócios

Data: 30 de Julho – Das 14h30 ás 17h30

Plataforma GoogleMeet Ao Vivo

Carga Horária 3 horas (Com Certificado)

Investimento: R$ 75,00

A partir de duas inscrições……………R$ 65,00 Cada

Forma de Pagamento: Pix 11 934157357

*Com Certificado

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/forum-seguros-assistencia-pet/