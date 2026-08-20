Recentes terremotos na Colômbia e na Indonésia despertam alerta sobre a importância dos seguros. O Brasil está realmente protegido?

Reflexos de abalos vizinhos no Norte do país e aumento de eventos climáticos acendem alerta para a falta de proteção adequada no mercado corporativo e imobiliário – O recente terremoto de forte intensidade na Colômbia — cujos tremores voltaram a ser sentidos no Norte do Brasil, provocando susto e evacuação de prédios em capitais como Manaus — acendeu um alerta sobre a vulnerabilidade patrimonial do país. Embora danos estruturais graves por sismos sejam raros no Brasil, o evento expõe que as pessoas e as empresas precisam entender melhor os riscos que correm diante de sinistros complexos.

Historicamente, coberturas para tremores de terra ou lucros cessantes decorrentes de evacuações de emergência são praticamente inexistentes na região Norte.

“O mercado não tem histórico de eventos desse perfil no país e, por isso, a demanda por proteção específica ainda é baixa. O brasileiro tende a ver esses cenários como distantes, mas a cultura de proteção precisa evoluir diante de novas realidades regionais”, explica Luciano Lima, SVP de Filiais, Massificados e Personal Lines da Alper Seguros.

A falsa sensação de segurança

Para a Alper Seguros, o maior risco para as empresas não é a ausência total de apólice, mas a falsa percepção de estar protegido. A maioria das organizações contrata coberturas patrimoniais básicas, esquecendo-se do impacto em cascata que a paralisação das atividades provoca no caixa e na cadeia de suprimentos.

“As empresas raramente quebram porque perderam um imóvel, mas sim porque perderam a capacidade de gerar receita enquanto estão paradas”, alerta Fábio Ursaia, Sr VP da Alper Seguros. “O seguro não evita o desastre, mas impede que ele se transforme em uma crise financeira irreversível. A diferença entre uma boa e uma má proteção está no desenho sob medida da apólice.”

Gestão de riscos como estratégia de sobrevivência

Diante da frequência de eventos imprevisíveis — de secas e enchentes a reflexos de abalos vizinhos —, a gestão de riscos deixou de ser um custo burocrático e tornou-se vital.

Para responder a essa demanda, a Alper Seguros atua de forma consultiva e regionalizada, utilizando inteligência de dados e vistorias técnicas para mapear o ecossistema de cada cliente e estruturar proteções sob medida, garantindo a continuidade dos negócios mesmo diante de cenários críticos.

Sobre a Alper Seguros:

Fundada em 2010, a Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. é referência nacional em gestão de seguros corporativos, benefícios, transportes, linhas financeiras, agro e demais segmentos. Com mais de 1.200 colaboradores e 29 escritórios em todo o país, a empresa se destaca pela inovação, tecnologia e compromisso com soluções eficientes e transparentes.

Foto: Luciano Lima, SVP de Filiais, Massificados e Personal Lines da Alper Seguros.