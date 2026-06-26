Grupo Bradesco Seguros lança campanha Gol de Ofertas com condições especiais em diferentes frentes de proteção

Até 31 de julho, ação oferece descontos, benefícios em programas de fidelidade e vantagens exclusivas para clientes pessoa física e jurídica – O Grupo Bradesco Seguros realiza, até 31 de julho, a campanha Gol de Ofertas, com condições especiais para a contratação de produtos e serviços de seu portfólio. Voltada a clientes pessoa física e jurídica, a iniciativa reúne descontos, benefícios exclusivos, redução de carências e vantagens em programas de fidelidade, ampliando o acesso a soluções de proteção, saúde e bem-estar.

Inspirada no clima de futebol, a campanha busca aproximar os clientes de soluções voltadas à proteção patrimonial, pessoal e financeira, combinando ofertas por tempo limitado em diversos produtos e serviços. Entre os destaques da ação estão descontos de até 20% para novos negócios em Seguro Auto, além de condições especiais para seguros Residencial Sob Medida, Empresarial e Equipamentos. A campanha também contempla benefícios para produtos de Vida, Previdência, Seguro Viagem, Capitalização, planos odontológicos selecionados e Superprotegido.

As ofertas, períodos de vigência e regulamentos da campanha podem ser consultados em: https://www.bradescoseguros.com.br/clientes/gol-de-ofertas.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.