Bradesco Capitalização reforça campanha educacional nas redes sociais

Com influenciadores e colaboradores da própria companhia, a iniciativa mostra como a capitalização pode contribuir para a construção de hábitos financeiros mais conscientes – A Bradesco Capitalização reforça sua campanha educacional voltada à conscientização sobre disciplina financeira, com o objetivo de incentivar clientes a desenvolver hábitos financeiros mais saudáveis. Para ampliar o alcance da iniciativa nas redes sociais e gerar maior identificação com diferentes públicos e realidades, a campanha reúne influenciadores como Gabriel Louchard e Danilo Teodoro, além de colaboradores da própria companhia como porta-vozes.
“A campanha nasceu de um compromisso genuíno da Bradesco Capitalização com o os nossos clientes. Queremos mostrar que é possível construir uma relação mais equilibrada com o dinheiro. A disciplina financeira nada mais é do que um hábito e, quando incorporada à rotina, pode transformar sonhos em conquistas reais”, observa José Pires, diretor-presidente da Bradesco Capitalização.
Tendo como pilar a disciplina financeira, a capitalização é apresentada como uma alternativa para quem deseja guardar dinheiro de forma planejada, ao mesmo tempo em que oferece benefícios como sorteios e acesso a vantagens exclusivas ao longo da jornada. Com uma linguagem direta e por meio de um roteiro de respostas a dúvidas simples, como “Dá pra resgatar o dinheiro da capitalização?”, “Alguém realmente é sorteado?” , “Capitalização é segura?”, “Dá pra fazer capitalização com pouco dinheiro?”, entre outras, a proposta convida o público a refletir sobre decisões financeiras do cotidiano- como redirecionar pequenos gastos para objetivos futuros – e reforça a ideia de que o equilíbrio financeiro não depende de grandes sacrifícios, mas de escolhas consistentes ao longo do tempo.