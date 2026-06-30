AXA no Brasil anuncia Sardenha, na Itália, e João Pessoa/PB como destinos da Top Club 2026

Parceiros com melhores desempenhos serão premiados com as tradicionais viagens nacional e internacional da campanha – A AXA no Brasil anunciou os destinos da edição 2026 da campanha Top Club, uma das principais iniciativas de reconhecimento da companhia para seus corretores, assessorias, cooperativas e demais parceiros de negócios. Neste ano, os profissionais com melhor desempenho terão a oportunidade de viver experiências exclusivas em dois destinos marcados por paisagens azuis, cultura e roteiros especiais.

Para a viagem internacional, os premiados poderão conhecer a Sardenha, ilha italiana banhada pelo Mediterrâneo e reconhecida por suas águas cristalinas, praias de beleza singular, gastronomia regional e paisagens que combinam história, natureza e sofisticação. Já no destino nacional, os vencedores irão desfrutar João Pessoa, capital paraibana conhecida pelo litoral de águas azul-turquesa, pela hospitalidade nordestina e por experiências que valorizam o encontro entre natureza, cultura e descanso.

“A Top Club ocupa um lugar muito importante na estratégia de relacionamento da AXA com seus parceiros de mercado. É uma campanha que reconhece performance, dedicação e parceria, ao mesmo tempo em que reforça o compromisso da companhia em oferecer experiências à altura dos resultados alcançados. A edição 2026 chega com destinos especiais e um convite claro: seguir crescendo com a AXA e transformar conquistas comerciais em momentos memoráveis”, afirma Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil.

Com o mote “O topo nunca esteve tão azul”, a nova edição da campanha destaca o caráter aspiracional do programa e reforça o convite para que os parceiros sigam ampliando seus resultados com a AXA. A iniciativa contempla as tradicionais viagens nacional e internacional, que serão concedidas aos participantes elegíveis conforme as regras da campanha.

O regulamento completo, com critérios de participação, períodos de apuração, categorias e demais detalhes, está disponível no AXA Hub, o novo Portal do Corretor da AXA.

Sobre a campanha Top Club

A campanha Top Club faz parte da proposta de valor da AXA para corretores, assessorias, cooperativas e demais parceiros de negócios, e reúne iniciativas de incentivo, reconhecimento e relacionamento. Além das viagens de premiação, a companhia oferece outros benefícios no AXA Hub, como plataforma de capacitação, AXA Antecipa, acordos de comissões adicionais, portfólio diversificado de produtos, atendimento personalizado, AXA Personaliza e Clube de Vantagens.

Ao longo dos anos, a AXA já levou seus parceiros a destinos internacionais como Paris e Bordeaux, na França; Deserto do Atacama, no Chile; Marrakech, no Marrocos; Roma e Florença, na Itália; África do Sul; Porto e Douro, em Portugal. No Brasil, a campanha já contemplou localidades como Santa Cruz de Cabrália e Trancoso, na Bahia; Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso; Gramado e Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul; e Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em mais de 50 países. Com mais de 154 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 95 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa atende 3 milhões de clientes no País, mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 14 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

Foto: Luciano Calheiros, Vice-Presidente Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil

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