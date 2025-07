Allianz celebra reconhecimento com campanha de marca em São Paulo

Uma das principais seguradoras do Brasil e do mundo e detentora do naming rights do Allianz Parque, a Allianz Seguros lança uma nova campanha de marca para celebrar a conquista do “Prêmio Estadão Melhores Serviços”, em que garantiu o primeiro lugar na categoria “Seguradoras” pela terceira vez. A premiação reconheceu as empresas comprometidas com a excelência no relacionamento com o consumidor, com base em uma pesquisa que reuniu mais de 60 mil entrevistas ao longo de 2024.

A ação será realizada entre os dias 28 de julho e 10 de agosto, em São Paulo, maior cidade do Brasil e uma das principais praças de atuação da Allianz. As ativações acontecerão em OOH (out of home), em diversos pontos da cidade, através da exposição da marca em pontos de ônibus, relógios de rua das principais avenidas da capital, além do desembarque do aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país. Com isso, a companhia tem a expectativa de impactar aproximadamente 36 milhões de pessoas.

“Estamos muito orgulhosos com esse reconhecimento, que reflete a confiança dos nossos clientes e o empenho da Allianz em oferecer um serviço de excelência. A campanha celebra essa conquista com o público e reforça o nosso compromisso de proteger o que mais importa aos nossos segurados”, afirma Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros. “São Paulo é uma praça estratégica para nós. Levar a nossa marca para as ruas da cidade e aeroportos com grande visibilidade é uma forma de agradecer e seguir construindo uma relação próxima e de confiança com os consumidores”, completa.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros

*cred_Marcos Mesquita