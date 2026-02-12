XS Global participa da Miami Reinsurance Week

Delegação brasileira vai ao evento atrás de novas oportunidades de negócios e investimentos – A XS Global, uma das maiores MGUs do mundo (Managing General Underwriting), está participando nesta semana da Miami Reinsurance Week 2026, um dos principais eventos globais de resseguros. Na agenda do encontro, que vai até o dia 13 de fevereiro, estão previstos seminários, conferências, fóruns, coquetéis e cafés da manhã, entre outras atividades.

Entre os mais de 2.500 profissionais de seguros visitantes estão também quatro executivos brasileiros da multinacional: Newton Queiroz (CEO e Country Manager); Rodrigo Granetto (diretor de Riscos Long Tail Brasil); Claudio Macedo (Head de RD Equipamentos e Multilinhas); e Alex Nascimento (Head de Responsabilidade Civil Geral).

“Miami vem se consolidando como o local ideal para empresas do setor de seguros que levam a sério seus negócios na América Latina e buscam oferecer sólidas oportunidades de crescimento. Como a cidade é sede regional de muitas resseguradoras, MGAs, corretoras e reguladores de sinistros, precisamos marcar presença como um player relevante do setor”, destacou Newton.

Durante a semana acontecem ainda uma série de outros eventos paralelos de networking, como o Lloyd’s Meet the Miami Market, o Advanta Learisk Breakfast and Technical Forum, o Aon Cocktail, o Liberty Talks e o Starr Companies Cocktail, a Dynamic Re Party e o Active Re Business Lunch; além, é claro, do tradicional torneio de golfe que deu origem ao evento, há mais de duas décadas.

Sobre a XS Global

A XS Global é uma MGU (Managing General Underwriting) focada em prover conhecimento técnico através de seus executivos reconhecidos mundialmente e da sua capacidade de resseguro para diversas linhas de negócios, com escritórios em vários países do mundo. Atualmente, a XS Global atua nos ramos de Afinidade, Ambiental, Aviação, Energia Onshore, Linhas Financeiras, Property e Responsabilidade Civil Geral, entre outros.

Foto: Newton Queiroz,CEO e Country Manager