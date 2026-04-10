XP Inc. anuncia André Lauzana para liderar a XP Seguridade

A XP Inc. anuncia a chegada de André Lauzana para liderar a XP Seguridade. A movimentação reforça a importância estratégica da vertical dentro do ecossistema da XP e marca o início de uma nova fase de expansão, com foco em escala, sofisticação da oferta e aprofundamento da relação de longo prazo com clientes e assessores.

Com mais de duas décadas de experiência nos setores financeiro e de seguros, Lauzana construiu sua trajetória em posições de liderança em instituições como Prudential do Brasil, SulAmérica, Icatu Seguros e Banco Modal, no qual foi sócio e CFO. Ao longo desse percurso, acumulou forte experiência no setor, governança e desenvolvimento de negócios em mercados complexos e regulados.

“Chego à XP para acelerar a próxima etapa de desenvolvimento da Seguridade dentro de um ecossistema que tem o cliente no centro e uma capacidade única de distribuição. A estratégia de cross sell da companhia cria uma oportunidade concreta de integrar proteção, planejamento financeiro e investimentos, ampliando o valor entregue aos clientes e à nossa rede de assessores ao longo do tempo, além de fortalecer a XP Seguridade como um pilar estratégico de crescimento da XP”, afirma André Lauzana.

Roberto Teixeira, sócio da XP, passa a atuar como conselheiro da XP Seguridade, após trajetória relevante na consolidação da área nos últimos anos.

A nomeação ocorre em um momento de forte avanço da vertical. No quarto trimestre de 2025, a XP Seguridade registrou R$ 502 milhões em prêmios emitidos de seguros de vida, com avanço de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Sobre a XP Inc.

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. A XP Inc. tem mais de 4,8 milhões de clientes ativos e um valor de R$ 1,9 trilhão de ativos sob gestão. Há 24 anos, a companhia vem transformando o mercado financeiro brasileiro para melhorar a vida das pessoas. A XP Inc. foi pioneira no mercado com sua rede de assessores de investimentos, que hoje é a maior do país, com mais de 18,2 mil profissionais. Para mais informações, acesse o site https://www.xpinc.com/