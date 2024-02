Workshop de Digital Branding para o setor de seguros será na próxima 3a feira (27)!

Conforma a especialista no tema Alana Tamira, CBO da Expressive Brands, o objetivo desse workshop intensivo é capacitar empresas e profissionais do setor de seguros a dominarem estratégias eficazes de Digital Branding. De acordo com ela, no workshop os participantes irão explorar os fundamentos do branding digital, compreender a jornada de compra para desenvolver estratégias de conteúdo envolventes e explorar canais digitais para fortalecer suas marcas online. A meta é proporcionar uma compreensão prática de como construir e manter uma presença digital forte e autêntica.

WORKSHOP DE DIGITAL BRANDING PARA O SETOR DE SEGUROS

DIA 27 DE FEVEREIRO – 19h00 ás 22h00 – FORMATO ON LINE (PLATAFORMA GOOGLEMEET)

APRESENTAÇÃO: ALANA TAMIRA, CBO (Chief Brand Officer), da EXPRESSIVE BRANDS

Cronograma:

Introdução ao Digital Branding

● Boas-vindas e visão geral do Digital Branding.

● Contextualização da importância do branding digital para o setor de seguros. Princípios Fundamentais do Digital Branding

● Exploração dos princípios essenciais para uma estratégia de Digital Branding eficaz.

● Discussão sobre a aplicação prática desses princípios no contexto das seguradoras. Compreendendo a Jornada de Compra no Setor de Seguros

● Análise da jornada de compra específica para seguros.

● Atividade prática: Google Customer Journey Estratégias de Conteúdo

● Desenvolvimento de estratégias de conteúdo envolventes.

● Exemplos de sucesso de estratégias de conteúdo no setor de seguros. Canais Digitais e Comunicação Multicanal

● Exploração dos canais digitais mais eficazes para empresas de seguros.

● Estratégias de comunicação multicanal para fortalecer a presença de marca. Sessão de Perguntas e Respostas

● Oportunidade para os participantes esclarecerem dúvidas e discutir questões

específicas.

7 Conclusão e Próximos Passos

● Recapitulação dos principais insights.

● Sugestões práticas para a implementação dos conceitos aprendidos no ambiente de

trabalho.

(*) Este workshop visa equipar os participantes com conhecimentos práticos e insights valiosos para impulsionar suas estratégias de Digital Branding no setor de seguros,

promovendo uma presença digital sólida e alinhada com as demandas do mercado.