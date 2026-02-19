Velox transfere sede para Barueri e estrutura plano de expansão para 2026

Mudança física acompanha parceria com programa de aceleração focado em governança, cultura e planejamento estratégico – A Velox Soluções Técnicas, empresa especializada na gestão operacional de ocorrências no transporte rodoviário de cargas, anunciou a transferência de sua sede administrativa para a cidade de Barueri (SP). A mudança, que marca a saída da região do Itaim Bibi, na capital paulista, está inserida em um processo mais amplo de preparação da companhia para um novo ciclo de crescimento a partir de 2026.

A escolha de Barueri está relacionada à proximidade com importantes players dos setores de transportes e seguros, além da infraestrutura corporativa e logística da região. Segundo a própria Velox, a nova sede foi estruturada para concentrar áreas administrativas, estratégicas e comerciais, ampliando a integração entre equipes e apoiando a expansão das operações no Brasil e na América Latina.

Em paralelo à mudança física, a Velox firmou uma parceria com o programa Giants, iniciativa de desenvolvimento empresarial do Grupo Acelerador voltada à capacitação de empresários e líderes por meio de mentorias, treinamentos, imersões e metodologias de gestão. A participação no programa tem como objetivo fortalecer ainda mais práticas de governança, planejamento estratégico, cultura organizacional e gestão financeira, criando bases mais sólidas para a expansão projetada.

“Não estamos apenas trocando de endereço. Estamos mudando de patamar. A Velox sempre foi forte operacionalmente e agora estamos investindo pesado na sofisticação da nossa gestão e no fortalecimento do nosso time de colaboradores para oferecer uma entrega ainda mais técnica e ágil aos nossos clientes”, comenta o diretor executivo da companhia, Jeder Ribas.

A nova fase da Velox foca em quatro pilares fundamentais: cultura e talentos, com o fortalecimento do quadro de colaboradores próprios e a disseminação de uma cultura de excelência; governança, com a implementação de metodologias de gestão e planejamento estratégico de longo prazo; presença logística, com a nova sede otimizando a conexão com os maiores players dos mercados de atuação da Velox; e expansão Internacional, com a consolidação das operações no Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Fundada em 2013, a Velox atua na gestão de ocorrências como roubos, avarias, extravios, tombamentos e recuperação de ativos. A companhia é certificada pela ISO 9001 e atende transportadores, embarcadores, operadores logísticos, locadoras, seguradoras e gerenciadoras de risco. Mensalmente, a Velox realiza mais de 2 mil atendimentos em todo o Brasil e sua rede credenciada conta com 15 mil prestadores de serviços. A companhia faz a gestão de mais de 250 clientes corporativos diretos no país e mais de 100 em suas operações internacionais.

Para Ribas, o momento atual reflete um processo de amadurecimento institucional da Velox. “O crescimento dos últimos anos exigiu que a empresa evoluísse não apenas na operação, mas também na forma de planejar, gerir pessoas e estruturar decisões. A combinação da nova sede com a aceleração em gestão cria condições para sustentar esse crescimento de maneira ainda mais organizada. Com esse movimento, a Velox reafirma sua sede de crescimento e se posiciona não apenas como uma prestadora de serviço, mas como um parceiro estratégico para transportadores, embarcadores e gerenciadoras de risco em todo o continente”, conclui.

Foto: Jeder Ribas, diretor executivo da Velox Soluções Técnicas