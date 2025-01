Universo do Seguro anuncia o Digital Insurance Week, evento on-line inédito

Evento virtual inédito será promovido de 5 a 9 de maio – O Universo do Seguro, plataforma de referência em informações e tendências no setor de seguros, anuncia o lançamento do Digital Insurance Week, um evento on-line inédito que promete ser um marco para os profissionais do mercado. A programação acontece de 5 a 9 de maio e trará cinco dias de conteúdo ao vivo, com o objetivo de abordar o futuro do segmento sob diversas perspectivas.

Com entrevistas exclusivas, painéis interativos, debates enriquecedores e uma agenda cuidadosamente planejada, o Digital Insurance Week buscará promover discussões essenciais sobre as principais tendências tecnológicas, a evolução da comunicação no setor, além de inovações que estão moldando o mercado de seguros. O evento é voltado tanto para profissionais experientes quanto para quem está ingressando no setor e deseja se destacar em um mercado cada vez mais competitivo.

“Nosso objetivo com o Digital Insurance Week é proporcionar um espaço de aprendizagem, troca de experiências e reflexão sobre o futuro do mercado de seguros. Queremos abordar temas que impactam diretamente o dia a dia dos profissionais e das empresas, oferecendo conteúdos de alta relevância e qualidade”, afirma William Anthony, fundador do Universo do Seguro.

A programação incluirá participações de grandes nomes do mercado de seguros, especialistas em tecnologia e comunicação, além de cases de sucesso que estão transformando o setor. Além disso, os participantes terão a oportunidade de interagir com os palestrantes e trocar ideias com outros profissionais por meio de ferramentas interativas. Temas como “Open Insurance”, “Marco Legal dos Seguros” e “Regulamentação das Associações” também serão contemplados durante a programação do evento virtual.

Os detalhes da programação e os nomes dos palestrantes serão divulgados nas próximas semanas, tanto no site oficial do Universo do Seguro quanto nas redes sociais da plataforma.

“Queremos que o evento seja acessível para todos os profissionais que desejam se atualizar e se preparar para os desafios e oportunidades do futuro no setor”, conclui William.