Três tendências que devem impulsionar o desempenho do mercado de seguros em 2026

(*) Por Newton Queiroz, CEO e Country Manager da XS Global no Brasil – O ano de 2025 foi bastante interessante para o mercado de seguros e resseguros de uma forma geral. Por mais que o setor tenha ficado um pouco mais brando em toda a América Latina, ele continua crescendo.

Fazendo uma análise com base no desempenho das negociações em dólar – analisar pelo desempenho das moedas locais dos países é bem mais difícil e toma muito tempo – vemos que o setor praticamente se manteve no patamar do ano passado. Porém, se você analisar os outros setores da economia, a perspectiva segue sendo positiva.

Para 2026, na minha opinião, o cenário será ainda mais favorável porque muitas coisas ainda vão acontecer, como eleições presidenciais, além de novas leis de seguros, o que deve fomentar muito o crescimento do mercado de seguros e resseguros em toda a américa latina.

No caso específico do Brasil – principal mercado da região – no próximo ano vejo três tendências bastante fortes que devem ajudar a impulsionar os negócios:

1. Seguro como serviço contínuo: crescem soluções com sensores em frotas e máquinas, programas de saúde preventiva, orientação financeira e apoio em proteção de dados. O cliente espera companhia antes, durante e depois do sinistro.

2. Inteligência Artificial (IA) na espinha dorsal da operação: uso avançado em subscrição, fraude, atendimento 24/7 e personalização de coberturas. A diferença estará em quem usar IA para simplificar jornada de corretores e segurados.

3. Proteção climática acessível: desastres naturais seguem gerando perdas bilionárias e baixo nível de cobertura. Ganham espaço seguros paramétricos, parceria com governos e produtos simples para pequenas empresas e agricultura familiar.

Com base em tudo isso, acredito que 2026 será um teste de maturidade para crescer com eficiência e ampliar o acesso à proteção. Segundo projeção da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), o mercado de seguros brasileiro deverá crescer 8% em 2026. A estimativa considera todos os segmentos, exceto a Previdência Aberta.