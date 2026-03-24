TRACK.HUB 2026: Roadshow para os mercados de rastreamento, telemetria e videotelemetria percorre o Brasil de março a novembro

Evento reúne grandes empresas para apresentar soluções e tendências em logística, transporte e seguros – O TRACK.HUB 2026, roadshow inédito no Brasil, é voltado ao mercado de rastreamento, telemetria e videotelemetria e promete transformar os setores de logística, transporte e seguros ao longo do ano. O evento será realizado em seis capitais brasileiras, começando em São Paulo no dia 31 de março e seguindo até novembro de 2026, passando por Belém, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Com o objetivo de conectar empresas, tecnologias e profissionais do setor, o TRACK.HUB 2026 trará inovações que atendem às principais demandas de rastreamento e gestão de frotas, promovendo maior eficiência operacional, redução de custos e modernização tecnológica. O evento, com entrada gratuita, contará com uma programação focada em debates técnicos, demonstrações práticas e networking qualificado, criando um ambiente colaborativo e voltado a soluções reais.

O TRACK.HUB 2026 é realizado com o apoio de grandes empresas do setor, como Links Field, Entrack, SystemSat, Hikvision, SGBras e Sighir. A proposta é apresentar um ecossistema integrado, que conecta hardware, software e conectividade, eliminando barreiras e otimizando os resultados para o mercado de logística, transporte e seguros.

Entre os temas que serão abordados no roadshow, estão soluções de conectividade inteligente, como eSIM SGP.32, multioperadora, cobertura global e reativação de chips desativados, além de discussões sobre a transição do 2G para o 4G, um desafio que impacta o mercado de rastreamento em todo o Brasil. Outro destaque será a videotelemetria, uma tecnologia que vai além do uso de câmeras em veículos, trazendo dados visuais que ajudam a reduzir sinistros, a melhorar o comportamento dos motoristas e gerar economia com seguros.

“O TRACK.HUB 2026 é uma oportunidade única para o mercado de rastreamento e telemetria. Estamos orgulhosos de apoiar um evento que reúne grandes players para discutir desafios reais e apresentar soluções tecnológicas que impactam diretamente a eficiência e a segurança das operações logísticas e de transporte no Brasil. Nosso papel é contribuir com a inovação, especialmente em temas como conectividade inteligente e transição tecnológica do 2G para o 4G”, afirma Thiago Rodrigues, CEO da Links Field Brasil.

O evento também contará com a presença de Marcelo Andrade, fundador da Andrade Rastreadores, como embaixador digital. Com mais de 29 anos de experiência no setor, Andrade trará insights práticos e participará ativamente dos debates para validar as soluções apresentadas.

Serviço São Paulo:

Data: 31/03/2026

Hora: das 09h às 17h

Local: Hotel Slaviero Downtown, Rua Araújo, 141 – República

Inscrições gratuitas e informações: Sympla.com.br

Sobre o TRACK.HUB 2026

TRACK.HUB 2026 é um roadshow inovador para o mercado de rastreamento e telemetria, idealizado para conectar empresas, tecnologias e soluções de ponta. Com foco em logística, transporte e seguros, o evento promove debates práticos e apresenta um ecossistema integrado para atender às demandas do setor.

Apoio e organização:

Apoio: Links Field, Entrack, SystemSat, Hikvision, SGBras e Sighir.

Organização: Agência Trilhas.

Foto: Thiago Rodrigues, CEO da Links Field Brasil