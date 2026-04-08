TikTok quer virar fintech e isso impacta o corretor de seguros

(*) Por: Diego Maia – A intenção do TikTok em ingressar no setor financeiro, oferecendo serviços bancários e crédito aos usuários, não é uma notícia só sobre tecnologia. Aponta uma tendência clara de comportamento do consumidor e para o corretor de seguros, isso não deveria gerar medo, mas movimento!

Caso essa iniciativa seja aprovada pelo BC, a lógica do jogo da influência e das ações de marketing digital muda completamente e a jornada de compra, da pesquisa do produto, ao financiamento para efetuar transação acontecerá no mesmo ambiente.

A virada de chave que proponho em minhas palestras para o segmento de seguros é que se o cliente está nessa plataforma, o corretor precisa estar também. Falo isso com a experiência de quem acompanha o mercado de vendas há mais de duas décadas, sendo reconhecido como especialista em vendas número 1 do Brasil, palestrante de vendas mais contratado e apresentador do ‘Podcast de Vendas’.

Uma coisa é certa: quem chega primeiro aos novos canais, colhe mais. Muitos profissionais ainda enxergam as redes sociais como algo secundário, para “quando der tempo” e atuam nesse universo apenas para cumprir tabela. Enquanto esse pensamento persiste, no entanto, o cliente passa horas no ambiente digital consumindo conteúdo, sendo influenciado, criando percepção e tomando decisões, inclusive financeiras.

TikTok não é só entretenimento. É um canal de venda.

Existe um preconceito grande em relação ao TikTok, devido à disseminação de conteúdos com foco no entretenimento e que viralizaram mundo afora, como coreografias e memes. Essa dinâmica, porém, “já foi atualizada com sucesso” e hoje a diversidade de postagens fez dessa rede um dos maiores motores de atenção do mundo.

A rede social se transformou numa vitrine extremamente atrativa para o consumidor, que passou a acessar o feed para se informar, conhecer novos produtos, serviços, promoções e, por fim, decidir pela compra. Isso significa que o TikTok evoluiu de mera distração a estratégia comercial para quem deseja ampliar o alcance de público e potencializar vendas.

Para o corretor, o TikTok traz uma oportunidade única de conexão com o cliente, pois permite uma aproximação natural do usuário para explicar o funcionamento de planos, esclarecer dúvidas e oferecer dicas, de forma leve e objetiva. Mais do que gerar negócios, quem atua nessa plataforma se torna autoridade no assunto. Veja alguns temas que podem ser trabalhados:

o que um seguro cobre (e o que não cobre);

erros comuns na contratação;

histórias reais de sinistros e como o corretor ajudou o cliente;

diferenças entre planos;

riscos que as pessoas ignoram.

O corretor de seguros não precisa viralizar. Precisa ser útil.

Um pensamento comum de quem ingressa no TikTok é imaginar que precisa “bombar” para a ação ter sucesso, o que não é verdade. A ideia não é fazer do corretor um influencer, mas torná-lo relevante. Um vídeo simples, direto, esclarecendo uma dúvida real pode gerar mais negócio do que uma campanha super elaborada e isso acontece porque quem assiste, aprende, se interessa e pode ainda enviar o vídeo para alguém, salvá-lo para pesquisar mais depois, etc.

Com a possível evolução para serviços financeiros dentro da plataforma, o caminho entre a atração do lead e a assinatura do contrato tende a ficar ainda mais curto, portanto, o corretor que já estiver posicionado no TikTok terá vantagem competitiva sobre aqueles que discutem se vale a pena contar com a plataforma.

Como eu falo no meu livro “O Corretor de Seguros e a Nova Forma de Vender”, lançado no CONEC com o patrocínio da ENS, o profissional com chances de crescer nos próximos anos não é o que espera indicação, mas o que gera demanda, o que aparece, o que educa, o que se torna referência no assunto. Para usar o TikTok como estratégia de vendas, comece simples:

grave vídeos curtos explicando dúvidas comuns;

use linguagem simples, sem “juridiquês”;

mostre situações reais do dia a dia;

responda perguntas que clientes já te fizeram;

seja consistente (mais importante que ser perfeito);

sempre indique como a pessoa pode falar com você.

Não espere equipamento. Não espere cenário. Não espere o momento ideal.

Comece.

O TikTok não vai substituir o corretor com a desintermediação

O TikTok substituirá o corretor invisível, que não aparece, não se posiciona, não se comunica. Esse perfil de profissional tende a perder espaço. Em contrapartida, quem entender a mudança e usar a plataforma como aliada ampliará a visibilidade, a autoridade e as vendas.

No fim das contas, tudo continua sendo sobre pessoas. A tecnologia e as plataformas evoluem, mas a lógica da venda continua a mesma: clientes compram de quem confiam e hoje, a confiança começa na tela do smartphone.

Diego Maia é o especialista em vendas número 1 do Brasil, palestrante de vendas mais contratado do país, autor de 8 livros e apresentador do Podcast de Vendas, publicado diariamente em todas as plataformas de áudio. É fundador da CDPV — Companhia de Palestras.