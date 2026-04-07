Susep reforça convite à participação na tomada de subsídios sobre o Open Insurance

Prazo para envio de contribuições foi prorrogado até 05 de maio – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) reforça o convite para participação na tomada de subsídios sobre o Open Insurance (OPIN), disponível na plataforma Brasil Participativo. O prazo para envio de contribuições foi prorrogado até o dia05 de maio de 2026.

A iniciativa busca reunir contribuições de participantes do mercado e de toda a sociedade para subsidiar a avaliação e o aprimoramento do Open Insurance no país, em seus aspectos estruturais, operacionais e regulatórios.

A participação é aberta a todos os interessados e representa uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema mais eficiente, inovador e alinhado às necessidades dos usuários.

A tomada de subsídios abrange temas como governança, participação no ecossistema, certificações de jornada, interoperabilidade e monitoramento do sistema.

Com a prorrogação, a Susep busca ampliar o engajamento e a diversidade de contribuições, fortalecendo o processo de construção colaborativa do Open Insurance no Brasil.